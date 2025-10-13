23:49
Техноблог

Google защитит пользователей Chrome от навязчивых уведомлений

Компания Google объявила о внедрении новой функции в браузере Chrome для настольных компьютеров и устройств на Android, которая автоматически будет отключать уведомления от сайтов, игнорируемых пользователями. Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что механизм не затронет установленные на устройство веб-приложения. Ограничения будут применяться только к сайтам, регулярно рассылающим уведомления, на которые пользователи практически не реагируют.

По данным Google, менее 1 процента всех уведомлений, отправляемых через Chrome, вызывают какую-либо активность со стороны пользователей. В компании подчеркивают, что большинство из них, скорее, отвлекают, чем приносят пользу.

Тестирование новой функции показало существенное сокращение объема навязчивых уведомлений, при этом общее количество кликов изменилось незначительно. Напротив, сайты, которые рассылают уведомления реже, отметили рост пользовательского взаимодействия.

Обновление будет внедрено постепенно в будущих версиях Chrome и направлено на повышение удобства и концентрации пользователей, одновременно сохраняя доступ к действительно важным уведомлениям.
