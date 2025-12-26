23:45
Техноблог

Google разрешил пользователям менять адрес электронной почты

Google разрешил пользователям менять адрес электронной почты. Компания добавила функцию, которая позволит пользователям сервиса Gmail менять адрес своей электронной почты, говорится на странице поддержки сервисов Google.

Новый адрес должен закачиваться на @gmail.com. Менять его можно не чаще одного раза в год. После смены адреса старая электронная почта станет дополнительной, а новая — основной. Письма будут приходить на оба аккаунта, при этом все данные (письма, фотографии) сохранятся.

Вернуться к старому названию аккаунта можно будет в любой момент.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/356131/
