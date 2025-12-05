Запрет на вывоз макулатуры и бумажных отходов хотят продлить в Кыргызстане еще на шесть месяцев. Проект постановления кабмина «О введении временного запрета на вывоз регенерируемой бумаги и картона (макулатура и отходы) за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза» выносит на общественное обсуждение Министерство экономики и коммерции.

Уточняется, что такие меры необходимы для недопущения критического недостатка сырьевых ресурсов на внутреннем рынке, стимулирования производства и увеличения экспорта готовой продукции.

Напомним, этот запрет введен с 2021 года и регулярно продлевается, потому что в стране наблюдается нехватка сырья для отечественных компаний. Она может привести к их закрытию, тысячи граждан рискуют остаться без работы, а бюджет потеряет значительные объемы поступлений.

Отметим, что экспорт в третьи государства закрыт полностью, тем самым предоставляется возможность предприятиям по производству и переработке бумажной продукции закупить вторичное сырье на внутреннем рынке.