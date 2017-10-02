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Техноблог

В «ВКонтакте» ограничили время фонового прослушивания музыки

Бесплатное фоновое прослушивание музыки в мобильных приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассники» с 1 октября ограничили часом в сутки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей агентства United Media Agency, которое сотрудничает с холдингом Mail.Ru Group.

В будущем, как отметили в UMA, бесплатно слушать музыку можно будет не более 30 минут в день. Для снятия ограничения требуется оформить ежемесячную подписку стоимостью 149 рублей. При этом на веб-версии соцсетей лимит не распространяется.

В UMA пояснили, что ограничения ввели по условиям соглашения с правообладателями, в частности, с Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment и Merlin Network.

как сообщается, платная подписка на музыку в «ВКонтакте», «Одноклассниках» и «Моем мире» появилась в конце апреля. Она работает как в десктопных версиях социальных сетей, так и в мобильных приложениях на iOS и Android. Бесплатное прослушивание возможно только с рекламой.

В 2016 году United Media Agency от лица группы заключило соглашения с Universal Music, Sony Music и Warner Music, а также с некоторыми российскими издателями. Правообладатели получили минимальные гарантийные платежи, отчисления от каждого проигранного трека и часть доходов от рекламы.

Mail.Ru Group — одна из крупнейших интернет-компаний в русскоязычном сегменте сети. В ее состав входят сервис бесплатной электронной почты, мессенджеры «Mail.Ru Агент» и ICQ, а также соцсети «Одноклассники», «Мой мир» и «ВКонтакте».
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