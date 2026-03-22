Как музыка влияет на здоровье: клиника «Шарите» и оркестр проведут исследование

Как музыка может влиять на здоровье, восстановить работоспособность человека, улучшить качество жизни? На эти вопросы ищет ответы клиника «Шарите» и Берлинский филармонический оркестр. Они намерены провести исследование на стыке музыки и медицины, сообщает DW.

Отмечается, что крупнейшая больница Европы — знаменитая берлинская университетская клиника «Шарите» (Charité) и Берлинский филармонический оркестр (Berliner Philharmoniker) намерены в будущем теснее сотрудничать в рамках совместных исследовательских проектов на стыке музыки и медицины. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

«Филармония символизирует мировые художественные достижения, глубину интерпретации, поддержку и обучение международных молодых талантов, а также устойчивую общественную деятельность в сфере культурного образования как в Берлине, так и по всему миру. «Шарите» представляет высококлассную медицинскую помощь, передовые биомедицинские исследования и академическое образование на международном уровне. В рамках нового сотрудничества обе институции объединяют свои компетенции, чтобы получить новые знания на стыке музыки, здоровья и медицины», — говорится в сообщении.

Планируются, среди прочего, исследовательские проекты по таким темам, как музыкальная физиология, нейробиологические основы воздействия музыки и технологические приложения в цифровой среде. Кроме того, «Шарите» и Берлинский филармонический оркестр хотят разработать форматы и для широкой публики. В качестве примеров называются диалоговые концерты и музыкально-ориентированные инициативы в сфере здравоохранения.