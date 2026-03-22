12:50
USD 87.45
EUR 100.17
RUB 1.03
Общество

Как музыка влияет на здоровье: клиника «Шарите» и оркестр проведут исследование

Как музыка может влиять на здоровье, восстановить работоспособность человека, улучшить качество жизни? На эти вопросы ищет ответы клиника «Шарите» и Берлинский филармонический оркестр. Они намерены провести исследование на стыке музыки и медицины, сообщает DW.

СМИ
Берлинский филармонический оркестр

Отмечается, что крупнейшая больница Европы — знаменитая берлинская университетская клиника «Шарите» (Charité) и Берлинский филармонический оркестр (Berliner Philharmoniker) намерены в будущем теснее сотрудничать в рамках совместных исследовательских проектов на стыке музыки и медицины. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

«Филармония символизирует мировые художественные достижения, глубину интерпретации, поддержку и обучение международных молодых талантов, а также устойчивую общественную деятельность в сфере культурного образования как в Берлине, так и по всему миру. «Шарите» представляет высококлассную медицинскую помощь, передовые биомедицинские исследования и академическое образование на международном уровне. В рамках нового сотрудничества обе институции объединяют свои компетенции, чтобы получить новые знания на стыке музыки, здоровья и медицины», — говорится в сообщении.

Планируются, среди прочего, исследовательские проекты по таким темам, как музыкальная физиология, нейробиологические основы воздействия музыки и технологические приложения в цифровой среде. Кроме того, «Шарите» и Берлинский филармонический оркестр хотят разработать форматы и для широкой публики. В качестве примеров называются диалоговые концерты и музыкально-ориентированные инициативы в сфере здравоохранения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366934/
просмотров: 101
Версия для печати
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Посольство РФ&nbsp;заявило о&nbsp;провокациях вокруг русского языка в&nbsp;Кыргызстане Посольство РФ заявило о провокациях вокруг русского языка в Кыргызстане
Пять казанов бешбармака и&nbsp;100-метровый чучук приготовили в&nbsp;Нарыне к&nbsp;Ноорузу Пять казанов бешбармака и 100-метровый чучук приготовили в Нарыне к Ноорузу
Отопление в&nbsp;Бишкеке отключат на&nbsp;следующей неделе&nbsp;&mdash; мэрия Отопление в Бишкеке отключат на следующей неделе — мэрия
Бизнес
В&nbsp;парке &laquo;Ынтымак-2&raquo; в&nbsp;Бишкеке отметили Нооруз В парке «Ынтымак-2» в Бишкеке отметили Нооруз
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
22 марта, воскресенье
12:39
Как музыка влияет на здоровье: клиника «Шарите» и оркестр проведут исследование Как музыка влияет на здоровье: клиника «Шарите» и оркес...
12:14
Бишкекчане в гневе: на бульваре Эркиндик пронумеровали практически все деревья
11:50
Тендер на организацию чемпионата Азии по борьбе в Бишкеке объявили чиновники
11:09
В Оше бишкекчанин сбил сотрудницу «Тазалыка», она погибла
11:09
Минэкономики: В Кыргызстане в феврале цены на мясо снизились на 5,1 процента