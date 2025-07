Apple Music составила топ-500 самых популярных песен в сервисе

В честь своего десятилетия стриминговый сервис Apple Music представил рейтинг 500 самых популярных композиций за всю историю платформы. Лидером списка стал трек Shape of You британского исполнителя Эда Ширана. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter (THR)

Фото Europa Press. Лидером списка стал британский исполнитель Эд Ширан

Согласно пресс-релизу, хит Эда Ширана, выпущенный в 2017 году, занимал первую строчку в поп-чартах как минимум одной страны на протяжении 1 тысячи 800 дней. Второе место в рейтинге заняла композиция Blinding Lights от The Weeknd, третье у God’s Plan рэпера Дрейка.

В первую десятку также вошли две композиции от Post Malone: Sunflower из саундтрека к мультфильму «Человек-паук: Через вселенные» и Rockstar. Кроме God’s Plan, из композиций Дрейка в топ-10 также вошли треки One Dance и No Guidance.

Завершают этот список хит Sicko Mode от Трэвиса Скотта, еще одна песня Эда Ширана Perfect и Bad guy Билли Айлиш.

В целом Дрейк оказался самым представленным артистом в топ-500, попав в него с 27 композициями. Рекордсменкой среди женщин стала Тейлор Свифт, чьи 14 песен вошли в итоговый рейтинг.

Прослушать все 500 композиций из рейтинга можно в специальном плейлисте, который уже доступен в Apple Music.