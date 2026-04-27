Общество

Новая платформа для молодых талантов Art Муун стартует в Кыргызстане

Продюсер творческого объединения CURLTAI Данияр Орозбеков объявил о запуске в Кыргызстане масштабного национального проекта Art Муун, направленного на развитие музыкального наследия и формирование новой культурной идентичности страны.

По его словам, инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики и уже стала примером эффективного взаимодействия профессионального сообщества и государства.

Сегодня культура перестает быть исключительно дотационной сферой и становится драйвером развития. 

Данияр Орозбеков

Проект объединяет молодых талантов со всей страны. В первом сезоне участвуют представители всех семи регионов Кыргызстана, отобранные среди учащихся более чем 100 музыкальных школ. При этом Art Муун позиционируется не как конкурс, а как профессиональная платформа для демонстрации потенциала артистов.

Съемки проходят в Кыргызском национальном театре оперы и балета имени А. Малдыбаева, что подчеркивает высокий уровень проекта. Контент создается при участии профессиональной команды и будет транслироваться в прайм-тайм на национальном телеканале УТРК.

Данияр Орозбеков подчеркнул, что Art Муун – это инвестиция в будущее и развитие человеческого капитала. «Это проект о поколении, которое будет строить будущее, опираясь на свои корни и талант», – добавил он.
