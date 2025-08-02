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Общество

На Иссык-Куле стартовал всемирный фестиваль традиционной музыки «Рух Санат»

В городе Чолпон-Ате 1 августа состоялась церемония открытия всемирного фестиваля традиционной культуры и музыки «Рух Санат». Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

По ее данным, глава кабмина Адылбек Касымалиев выразил уверенность в том, что мероприятие станет значимой творческой площадкой для укрепления культурных мостов между странами.

«Сердечно приветствую вас в Кыргызстане — в стране, где был создан несравненный по своему объему эпос «Манас», где по сей день звучат сотни народных эпосов, дастанов и поэм, где живет искусство импровизированного пения, где звучат мелодии, исполнявшиеся на знаменитых сценах мира — в сердце Ала-Тоо, в жемчужине гор — на побережье озера Иссык-Куль. В крови каждого из нас, в нашем уникальном образе жизни, в культуре и истории заложено величие империи номадов. Нас может разделять язык, вера, но музыка — язык, не требующий перевода. Если песня, мелодия или мотив трогают душу, дарят радость и остаются в памяти, значит, они становятся поистине народными, живущими в сердцах», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в фестивале «Рух Санат» примут участие представители около 40 стран.

Фестиваль включает в себя три направления: международный конкурс среди исполнителей традиционной музыки, международный научно-практический конгресс и специальную площадку «Маркет» — ярмарку культурных практик и идей.

Призовой фонд составит 3 миллиона сомов: гран-при — 1 миллион сомов, а остальная сумма будет распределена по категориям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338308/
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