00:21
USD 87.45
EUR 101.36
RUB 1.07
Общество

В Лейпциге нашли два неизвестных произведения Баха

Исследователи обнаружили рукописи двух органных пьес Иоганна Себастьяна Баха еще в 1990-х, но только сейчас удалось окончательно подтвердить их авторство. Об этом пишет Meduza.

Работу вел Петер Воллни — он вычислил, что копии произведений создал ученик Баха Саломон Гюнтер Йон. Сегодня специалисты Архива Баха в Лейпциге заявляют, что это работы композитора «с вероятностью 99,9 процента».

В последний раз неизвестные произведения Иоганна Себастьяна Баха находили в Германии 20 лет назад. Новые рукописи относятся к периоду, когда 18-летний молодой человек служил органистом в церкви Арнштадте с 1703 по 1708 год.

Пьесы уже исполнили в лейпцигской церкви Святого Фомы, где работал композитор. Министр культуры Германии Вольфрам Ваймер назвал находку «звездным часом для мира музыки и мировой сенсацией».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351398/
просмотров: 189
Версия для печати
Материалы по теме
Закат эры музыкального телевидения: MTV прекратит вещание в некоторых странах
Ансамбль комузистов «Акак» стал обладателем гран-при фестиваля «Рух Санат»
На Иссык-Куле стартовал всемирный фестиваль традиционной музыки «Рух Санат»
Марат Иманкулов: Комиссия выберет три варианта музыки для нового гимна
Apple Music составила топ-500 самых популярных песен в сервисе
Создана петиция за сохранение здания Музыкального училища имени Куренкеева
В конкурсе «Интервидение» примут участие 20 стран, включая Кыргызстан
Участники всемирно известной K-pop-группы BTS завершили службу в армии
Снос Музучилища: кто построит новое здание и где будут учиться студенты
Метал-группа об участии в фестивале и планах написать песню на кыргызском языке
Популярные новости
ГУОБДД напомнило водителям о&nbsp;запрете на&nbsp;установку LED-фар ГУОБДД напомнило водителям о запрете на установку LED-фар
В&nbsp;части Бишкека отключат подачу питьевой воды В части Бишкека отключат подачу питьевой воды
Экономия электроэнергии. После нагоняя президента мэр Оша разрешил работать кафе Экономия электроэнергии. После нагоняя президента мэр Оша разрешил работать кафе
Пожар на&nbsp;Айтматова. Президента просят выделить пострадавшим жилье от&nbsp;ГИК Пожар на Айтматова. Президента просят выделить пострадавшим жилье от ГИК
Бизнес
&laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; особая поддержка тем, кто служит стране каждый день «Мамлекеттик» от MEGA — особая поддержка тем, кто служит стране каждый день
Сто тысяч сомов в&nbsp;подарок за&nbsp;оплату в&nbsp;автобусе! Главный приз: квартира в&nbsp;Бишкеке Сто тысяч сомов в подарок за оплату в автобусе! Главный приз: квартира в Бишкеке
Переводы в&nbsp;Узбекистан теперь доступны через приложение &laquo;Элкарт Мобайл&raquo; Переводы в Узбекистан теперь доступны через приложение «Элкарт Мобайл»
Возвращайте деньги с&nbsp;подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО Возвращайте деньги с подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО
19 ноября, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
18 ноября, вторник
23:43
Смартфоны серии Xiaomi 17 оказались самыми быстропродаваемыми
23:26
В Лейпциге нашли два неизвестных произведения Баха
23:21
«Кубок Манаса» по футболу. Молодежная сборная Кыргызстана заняла второе место
23:02
Кембриджский словарь выбрал словом 2025 года прилагательное «парасоциальный»
22:48
Сбой в Cloudflare. Х, Spotify, ChatGPT и десятки сайтов перестали работать