Закат эры музыкального телевидения: MTV прекратит вещание в некоторых странах

Телеканал MTV прекратит вещание в некоторых странах Европы из-за сокращения аудитории. Об этом сообщили Broadband TV News.

Отмечается, что в Великобритании 31 декабря 2025-го полностью будет прекращено вещание целого ряда музыкальных каналов — MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live. Из всей группы продолжит работу исключительно MTV HD, чья сетка вещания состоит в основном из реалити-шоу. Это решение объясняется резким сокращением аудитории музыкальных телеканалов, поскольку основными платформами для просмотра клипов для зрителей стали YouTube и TikTok.

В Польше и Венгрии в конце года вещание прекратит не только MTV, но и TeenNick, NickMusic, Comedy Central Extra и Paramount Network.

Аналогичные меры применяются к Бельгии, Нидерландам и Люксембургу, где будут закрыты, в частности, местные версии MTV 80s, MTV 00s и другие тематические каналы. Кроме того, каналы MTV прекратят существование в Германии и Австрии.

MTV запущен в США в 1981-м, положив начало эре музыкального телевидения. В Европе вещание началось в 1987 году, а в Великобритании локальная версия канала MTV UK появилась значительно позже — в 1997-м.
