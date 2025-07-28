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Власть

Марат Иманкулов: Комиссия выберет три варианта музыки для нового гимна

Межведомственная комиссия отобрала пять проектов текста нового гимна Кыргызстана.

Как рассказал 24.kg государственный секретарь Марат Иманкулов, в целях обеспечения прозрачности конкурса проекты комиссия рассматривала под специальными шифрами, без указания имен авторов.

«Отобранные варианты набрали наибольшее количество баллов по критериям первого этапа конкурса. С 16 июня по 17 июля на него в письменной форме и по электронной почте поступило 132 проекта. Теперь до 8 сентября будет проходить прием заявок на создание музыкального произведения по отобранным пяти текстам новой редакции гимна. Мы отберем три лучших варианта музыки. Они потом будут направлены на рассмотрение Жогорку Кенеша», — пояснил он.

На вопрос о том, что текстовые варианты нового гимна подверглись критике со стороны некоторых пользователей соцсетей, госсекретарь ответил, что сколько людей в стране, столько существует и мнений.

«Я не могу говорить сейчас, что тот или иной текст плохой. Более 40 человек из комиссии выбрали наилучшие тексты по итогам анонимного отбора, и они приняты почти единогласно. Теперь начнется следующий этап работы по подбору соответствующего музыкального сопровождения к отобранным текстам», — добавил он.

Напомним, что идею об изменении гимна в 2024 году озвучил спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу. Позже это предложение поддержал и президент. Межведомственную комиссию по отбору гимна создали в декабре. С 7 февраля по 20 марта она зарегистрировала 285 проектов, но по итогам рассмотрения заключила, что они не отвечают содержательным и художественным требованиям.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337675/
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