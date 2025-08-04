Ансамбль комузистов «Акак» стал обладателем гран-при фестиваля «Рух Санат»

Ансамбль комузистов «Акак» стал обладателем гран-при всемирного фестиваля традиционной музыки «Рух Санат».

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В культурном центре «Рух Ордо» в Чолпон-Ате состоялась церемония закрытия мероприятия. В заключительном концерте приняли участие артисты из Кыргызстана и еще 13 стран.

Почетным гостем фестиваля стала первая леди Айгуль Жапарова.

Награждены победители международного конкурса, в котором участвовали 82 исполнителя и творческих коллектива из 14 государств. Международное жюри вручило дипломы и денежные призы.

Кыргызстанский ансамбль комузистов «Акак» вместе с главным призом получил 500 тысяч сомов.