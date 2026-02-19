В Афганистане власти сожгли более 500 музыкальных инструментов

Как сообщает агентство Pajhwok Afghan News, в центральной провинции Парван департамент поощрения добродетели, предотвращения пороков и рассмотрения жалоб сообщил, что было уничтожено более 500 музыкальных инструментов и связанных с ними предметов.

Мавлави Макбул Ахмад Вакас, руководитель департамента, рассказал изданию Pajhwok, что за прошедший год в провинциальном центре и районах собрали музыкальные инструменты и атрибуты, применяемые во время танцев и праздничных мероприятий и, по мнению властей, противоречащие нормам шариата.

Вакас сообщил, что сожжение инструментов прошло в районе Гулганди при участии представителей провинциальной администрации, разведки и других компетентных органов. Он также призвал население не пользоваться вещами, которые, по их мнению, не соответствуют законам шариата.