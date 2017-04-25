Тысячи хакерских серверов обнаружил Интерпол в Юго-Восточной Азии

Интерпол обнаружил в Юго-Восточной Азии около 8,8 тысячи серверов, распространяющих вредоносные программы, а также зафиксировал несколько сотен различных сайтов, в том числе правительственных, подвергшихся хакерским атакам. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на расположенное в Сингапуре подразделение международной полиции по борьбе с киберпреступлениями.

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«Центр сотрудничает с правительствами нескольких стран региона, в том числе с Вьетнамом, Малайзией, Таиландом и Филиппинами. Кроме того, с китайскими партнерами осуществляется обмен оперативной информацией по проблемам безопасности в Интернете», — рассказал руководитель открытого два года назад ведомства Нобору Накатани.

За это время, по его словам, центр «раскрыл в восьми государствах Юго-Восточной Азии примерно 8,8 тысячи серверов, которые выступали в качестве объектов распространения вредоносных программ».

Основными целями хакерских атак являлись финансовые и государственные институты, откуда злоумышленники пытались получить различную информацию, добавил Накатани. В частности, похищались персональные данные, хранящиеся на правительственных ресурсах.