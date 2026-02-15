09:49
В Бишкеке задержан гражданин России, находившийся в международном розыске

В Бишкеке задержан гражданин России, находившийся в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД.

пресс-службы ГУВД Бишкека
Фото пресс-службы ГУВД Бишкека

По ее данным, М.И., 1989 года рождения, находился в международном розыске за совершение преступлений, предусмотренных статьями 228.1 (Незаконный сбыт наркотических средств в крупном или особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору) и 210 (Организация преступного сообщества) УК РФ.

Задержание проведено в рамках операции «Бандит» сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР совместно с Интерполом.

В ведомстве отметили, что он является членом ОПГ, которая занималась сбытом наркотиков на территории разных российских городов через интернет-магазины.

Мужчина водворен в ИВС.
