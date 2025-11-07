10:50
USD 87.45
EUR 100.76
RUB 1.08
Общество

В Сингапуре интернет-мошенников разрешили наказывать розгами

В Сингапуре интернет-мошенников разрешили наказывать розгами. Парламент города-государства расширил перечень преступлений, которые караются телесными наказаниями, включив в него кибермошенничество. Об этом сообщает The Washington Post.

Поправки предусматривают наказание прутьями для организаторов, исполнителей и пособников мошеннических схем — от 6 до 24 ударов гибкими прутьями длиной до 120 сантиметров. Процедуре предшествует обязательный медицинский осмотр. От телесного наказания освобождаются женщины и мужчины старше 50 лет.

Отмечается, что ужесточение мер связано с ростом киберпреступности: на мошенничество приходится около 60 процентов всех зарегистрированных преступлений в стране. С 2020 года по сентябрь 2025-го ущерб от такой деятельности составил около $3,88 миллиарда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349995/
просмотров: 86
Версия для печати
Материалы по теме
Мечта домохозяйки. В Сингапуре начали мыть окна с помощью беспилотников
Подозреваемого в крупном кибермошенничестве задержали в Кыргызстане
Полубарс, полурыба: загадочная фигура по трассе на Иссык-Куль удивляет водителей
Об особенностях сингапурской модели образования рассказали в Минпросвещения
Переход на 12-летку. Для подготовки учителей в КР приедут тренеры из Сингапура
Эдиль Байсалов назвал самой большой проблемой КР кадровый голод
Новый способ кражи денег при помощи Telegram придумали мошенники
Бизнесмен Аскар Салымбеков предупредил кыргызстанцев об интернет-мошенниках
Проверь. Приложения в Google Play с вирусом SpyLoan скачали 8 миллионов раз
Байсалов в Сингапуре обсудил климатические проекты и торговое сотрудничество
Популярные новости
Началось строительство города Асмана&nbsp;&mdash; крупнейшего урбанистического проекта в&nbsp;КР Началось строительство города Асмана — крупнейшего урбанистического проекта в КР
Света меньше&nbsp;&mdash; тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит Света меньше — тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит
В&nbsp;Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к&nbsp;эксплуатации В Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к эксплуатации
Новый биометрический общегражданский паспорт вводят в&nbsp;обращение в&nbsp;Кыргызстане Новый биометрический общегражданский паспорт вводят в обращение в Кыргызстане
Бизнес
Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от&nbsp;MegaPay Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от MegaPay
Elite House запускает &laquo;Оранжевую пятницу x4&raquo;&nbsp;&mdash; время теплых цен Elite House запускает «Оранжевую пятницу x4» — время теплых цен
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил&nbsp;KP на&nbsp;региональном круглом столе UNEPFI в&nbsp;Брюсселе «Айыл Банк» представил KP на региональном круглом столе UNEPFI в Брюсселе
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: связь премиум-класса и&nbsp;особые условия в&nbsp;KARVEN Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN
7 ноября, пятница
10:44
В Бишкеке сгорела часть бывшего кинотеатра «Чатыр-Куль». Подробности от МЧС В Бишкеке сгорела часть бывшего кинотеатра «Чатыр-Куль»...
10:44
В Сингапуре интернет-мошенников разрешили наказывать розгами
10:36
В Бишкеке прошел крупнейший турнир по го в истории Кыргызстана
10:32
Глава кабмина поздравил представителей СМИ с профессиональным праздником
10:28
Кандидат в депутаты ЖК пытался отрубить мужчине руку топором