Мечта домохозяйки. В Сингапуре начали мыть окна с помощью беспилотников

В Сингапуре разработали технологию, которая позволяет мыть окна с помощью беспилотников. Об этом сингапурский политик Сан Сюэлин (Sun Xueling) сообщила в Facebook.

«Традиционные методы предусматривают использование труда работников на люльках и «паучках», что, к сожалению, связано с риском для них. Сегодня мы проводим тестирование дронов для мойки фасадов многоэтажных домов. В этот процесс входят различные этапы, связанные с использованием водяного давления и растворителей», — написала она.

Сан Сюэлин отметила, что после испытания моющих беспилотников будут изучаться отзывы жителей высокоэтажных домов. В то же время отмечено, что чиновники подсчитают затраты на внедрение новой технологии, прежде чем примут решение о ее применении.
