Интерпол отклонил запрос властей КР о выдаче ордера на арест Рината Тухватшина

Интерпол отклонил запрос властей Кыргызстана о выдаче международного ордера на арест сооснователя независимого СМИ Kloop Рината Тухватшина, посчитав его политически мотивированным. Об этом сообщает OCCRP.

По данным издания, Бишкек направил в Интерпол запрос на выдачу так называемого красного ордера (Red Notice) — уведомления, обязывающего страны-участницы организации задерживать разыскиваемого человека для возможной экстрадиции.

Директор по коммуникациям Интерпола Сэмюэл Хит подтвердил, что запрос получен, однако отклонен. «Устав Интерпола содержит строгие правила, запрещающие использование нашей системы в политических целях, поэтому запрос КР отклонен», — заявил он.

Тем не менее, как отмечается, уведомление о розыске Рината Тухватшина некоторое время оставалось видимым в системах правоохранительных органов отдельных государств.

Сам журналист, находящийся в изгнании, заявил, что власти Кыргызстана «злоупотребили системой Интерпола», что, по его словам, наносит ущерб международной репутации страны. «Эта система создана для розыска опасных преступников по всему миру, но наши власти используют ее для преследования журналистов — в данном случае меня. Я не боюсь, потому что ничего плохого не сделал и не нарушал закон. Я уверен, что со мной все будет хорошо. Но за республику стыдно», — прокомментировал Ринат Тухватшин.

Напомним, 27 октября Октябрьский районный суд Бишкека удовлетворил иск прокуратуры и признал экстремистскими информационные материалы интернет-изданий Temirov Live, Kloop Media и «Айт Айт десе». В этом решении деятельность основателя Temirov Live Болота Темирова, а также основателя Kloop Рината Тухватшина признана «экстремистской».