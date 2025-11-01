11:24
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.09
Общество

Интерпол отклонил запрос властей КР о выдаче ордера на арест Рината Тухватшина

Интерпол отклонил запрос властей Кыргызстана о выдаче международного ордера на арест сооснователя независимого СМИ Kloop Рината Тухватшина, посчитав его политически мотивированным. Об этом сообщает OCCRP.

По данным издания, Бишкек направил в Интерпол запрос на выдачу так называемого красного ордера (Red Notice) — уведомления, обязывающего страны-участницы организации задерживать разыскиваемого человека для возможной экстрадиции.

Директор по коммуникациям Интерпола Сэмюэл Хит подтвердил, что запрос получен, однако отклонен. «Устав Интерпола содержит строгие правила, запрещающие использование нашей системы в политических целях, поэтому запрос КР отклонен», — заявил он.

Тем не менее, как отмечается, уведомление о розыске Рината Тухватшина некоторое время оставалось видимым в системах правоохранительных органов отдельных государств.

Сам журналист, находящийся в изгнании, заявил, что власти Кыргызстана «злоупотребили системой Интерпола», что, по его словам, наносит ущерб международной репутации страны. «Эта система создана для розыска опасных преступников по всему миру, но наши власти используют ее для преследования журналистов — в данном случае меня. Я не боюсь, потому что ничего плохого не сделал и не нарушал закон. Я уверен, что со мной все будет хорошо. Но за республику стыдно», — прокомментировал Ринат Тухватшин.

Напомним, 27 октября Октябрьский районный суд Бишкека удовлетворил иск прокуратуры и признал экстремистскими информационные материалы интернет-изданий Temirov Live, Kloop Media и «Айт Айт десе». В этом решении деятельность основателя Temirov Live Болота Темирова, а также основателя Kloop Рината Тухватшина признана «экстремистской».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349370/
просмотров: 135
Версия для печати
Материалы по теме
Адвокат считает, что есть основания для отмены решения по Temirov Live и Kloop
CPJ calls for reversal of decision declaring Temirov Live and Kloop extremist
CPJ призывает отменить решение о признании Temirov Live, Kloop экстремистскими
Temirov Live and Kloop Media declared extremist in Kyrgyzstan
Kloop case: Defense lawyers appeal conviction
МВД: Задержаны лица, находившиеся в международном розыске по линии Интерпола
UN concerned about convictions of Rita Karasartova and Kloop Media employees
Kloop case: Two former camera operators sentenced to five years in prison
Kloop case: Defendants retract their confessions
Kloop case: Separate proceedings initiated against co-founder
Популярные новости
Минимальный стаж&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на&nbsp;пенсию Минимальный стаж — 20 лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на пенсию
Айжан Чыныбаева: Мы&nbsp;нашли человеческие останки, убирая пляж на&nbsp;Иссык-Куле Айжан Чыныбаева: Мы нашли человеческие останки, убирая пляж на Иссык-Куле
С&nbsp;кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников С кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников
Варвар в&nbsp;центре Европы. Эссе о&nbsp;встрече цивилизаций, баранине и&nbsp;смысле традиций Варвар в центре Европы. Эссе о встрече цивилизаций, баранине и смысле традиций
Бизнес
Президент КР&nbsp;признал &laquo;Элдик Банк&raquo; продолжателем культуры сбережений Кыргызстана Президент КР признал «Элдик Банк» продолжателем культуры сбережений Кыргызстана
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; представило инновации на&nbsp;E-Com EXPO 2025 ЗАО «МПЦ» представило инновации на E-Com EXPO 2025
Смотрите все, что хотите,&nbsp;&mdash; с&nbsp;тарифной опцией &laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA Смотрите все, что хотите, — с тарифной опцией «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
1 ноября, суббота
11:20
День милиции: президент сообщил о передаче 101 служебного авто День милиции: президент сообщил о передаче 101 служебно...
11:16
Интерпол отклонил запрос властей КР о выдаче ордера на арест Рината Тухватшина
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 27-31 октября
10:53
В Республиканском центре крови не принимают плазму — нет расходных материалов
10:33
Инвесторы крупнейшей солнечной станции в КР освобождены от таможенных сборов