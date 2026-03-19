18:11
USD 87.45
EUR 100.17
RUB 1.03
Происшествия

В Кыргызстане задержан особо опасный преступник, разыскиваемый Интерполом

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана задержал на территории республики особо опасного преступника, находившегося в международном розыске.

По данным ведомства, задержан гражданин Узбекистана Б.С., 1985 года рождения. Он был объявлен в розыск и включен в реестр особо опасных преступников по линии Национального центрального бюро Интерпола за совершение тяжких преступлений.

ГКНБ
Фото ГКНБ

В ГКНБ отметили, что задержание стало возможным благодаря скоординированным оперативно-разыскным мероприятиям. Разрабатываемое лицо было своевременно выявлено и задержано.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор ГКНБ.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела, а также возможные связи задержанного.

В спецслужбе подчеркнули, что работа по выявлению лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, и выполнению международных обязательств в сфере борьбы с транснациональной преступностью продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/366770/
просмотров: 1219
Версия для печати
Популярные новости
ГКНБ КР&nbsp;опроверг распространяемый в&nbsp;Сети &laquo;документ&raquo; о&nbsp;финансовых переводах ГКНБ КР опроверг распространяемый в Сети «документ» о финансовых переводах
Деньги &laquo;для государства&raquo; присваивали: в&nbsp;ГКНБ завели дело о&nbsp;коррупции Деньги «для государства» присваивали: в ГКНБ завели дело о коррупции
Чиновников поймали на&nbsp;вымогательстве денег у&nbsp;директоров школ города Нарына Чиновников поймали на вымогательстве денег у директоров школ города Нарына
Глава ГНС объяснил, почему &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; не&nbsp;проверяли при Ташиеве Глава ГНС объяснил, почему «Кыргызнефтегаз» не проверяли при Ташиеве
Бизнес
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
KOICA улучшает систему учета и&nbsp;контроля продукции животноводства KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
Акция от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo;: время низких ставок по&nbsp;кредитам Акция от «Элдик Банка»: время низких ставок по кредитам
19 марта, четверг
18:02
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
18:01
При каких заболеваниях встречается анемия, рассказали врачи
17:37
Детские напитки обложат акцизом: вводится обязательная маркировка
17:35
Реконструкция парка за 90 миллионов сомов в Сузаке вызвала вопросы у Минстроя
17:28
Экспорт автомобилей из Китая вырос с начала 2026 года в полтора раза