В Кыргызстане задержан особо опасный преступник, разыскиваемый Интерполом

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана задержал на территории республики особо опасного преступника, находившегося в международном розыске.

По данным ведомства, задержан гражданин Узбекистана Б.С., 1985 года рождения. Он был объявлен в розыск и включен в реестр особо опасных преступников по линии Национального центрального бюро Интерпола за совершение тяжких преступлений.

В ГКНБ отметили, что задержание стало возможным благодаря скоординированным оперативно-разыскным мероприятиям. Разрабатываемое лицо было своевременно выявлено и задержано.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор ГКНБ.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела, а также возможные связи задержанного.

В спецслужбе подчеркнули, что работа по выявлению лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, и выполнению международных обязательств в сфере борьбы с транснациональной преступностью продолжается.