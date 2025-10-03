11:15
Происшествия

МВД: Задержаны лица, находившиеся в международном розыске по линии Интерпола

МВД продолжает активную работу по розыску и задержанию скрывающихся за пределами страны от следствия и суда.

Так, 23 августа в Объединенных Арабских Эмиратах задержан К.Э., 1971 года рождения, находившийся в международном розыске по линии Интерпола по обвинению в мошенничестве. Согласно материалам уголовного дела, с декабря 2017 года по январь 2018-го он, воспользовавшись доверием гражданки К.В., под предлогом приобретения криптовалюты для получения стабильного дохода обманным путем завладел денежными средствами в размере $22 тысяч и 1 миллиона сомов, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Кроме того, завершена процедура экстрадиции еще одного фигуранта международного розыска по линии Интерпола — С.И., 1966 года рождения, который задержан на территории ОАЭ еще в 2015 году за нарушение местного законодательства. С тех пор он находился в изоляторе временного содержания Дубая. С.И. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 213 (уклонение от уплаты налогов в крупном размере), 346 (незаконное пересечение государственной границы) и 350 (использование заведомо подложных документов) УК КР.

По данным следствия, он использовал фальшивые документы, оформленные на чужое имя, включая свидетельство о рождении, паспорт и ID-карту, которые применял для пересечения государственной границы и ведения предпринимательской деятельности. Будучи учредителем одного из ОсОО, действуя в сговоре с директором компании, организовал схему уклонения от уплаты налогов. В результате ущерб государству превысил 18 миллионов сомов.

Оба задержанных доставлены в Кыргызскую Республику и переданы следственным органам для необходимых процессуальных действий.

Работа по розыску, задержанию и экстрадиции указанных лиц проведена во взаимодействии с Генеральной прокуратурой и ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/345836/
