В США задержали гражданина Кыргызстана, разыскиваемого Интерполом

В штате Иллинойс сегодня задержали гражданина Кыргызстана Ы.М., 1979 года рождения. Операцию провели сотрудники МВД КР совместно с Министерством внутренней безопасности США и Департаментом по борьбе с наркотиками.

Как сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел, мужчина находился в международном розыске с 2023 года по «красному уведомлению» Интерпола. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Сейчас компетентные органы готовят документы для экстрадиции задержанного. По данным МВД, в центрах содержания под стражей США находятся еще восемь граждан, разыскиваемых правоохранительными органами республики. Из них троих уже депортировали в Кыргызстан.