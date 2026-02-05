12:06
Происшествия

В США задержали гражданина Кыргызстана, разыскиваемого Интерполом

В штате Иллинойс сегодня задержали гражданина Кыргызстана Ы.М., 1979 года рождения. Операцию провели сотрудники МВД КР совместно с Министерством внутренней безопасности США и Департаментом по борьбе с наркотиками.

Как сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел, мужчина находился в международном розыске с 2023 года по «красному уведомлению» Интерпола. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие установило, что Ы.М. вступил в сговор с руководителем организации по реализации нефтепродуктов и похитил 1 тысячу 536,51 тонны печного топлива. Ущерб составил 51 миллион 780 тысяч 387 сомов.

Сейчас компетентные органы готовят документы для экстрадиции задержанного. По данным МВД, в центрах содержания под стражей США находятся еще восемь граждан, разыскиваемых правоохранительными органами республики. Из них троих уже депортировали в Кыргызстан.
