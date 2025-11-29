10:57
Происшествия

Самое мощное наводнение в Юго-Восточной Азии: число жертв превысило 300 человек

Число жерств самого крупного в странах Юго-Восточной Азии наводнения уже превысило 300 человек. Сотни пострадавших в Таиланде, Вьетнаме, Индонезии и Шри-Ланке.

Как отмечают СМИ Таиланда, в стране произошло наводнение, которое происходит «раз в 300 лет». Власти страны заявили о гибели 145 человек. Общее число пострадавших превысило 3,5 миллиона.

Во Вьетнаме погибли как минимум 98 человек. Экономический урон от разгула стихии оценивается пока в $546 миллионов. Десятки семей лишились жилья и источников дохода.

В Шри-Ланке в результате оползней и наводнений погибли 56 человек. Там затоплены сотни домов, полей и дорог, а в горных районах начались сильные оползни.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/352725/
