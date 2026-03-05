В Бишкеке и Чолпон-Ате задержали объявленных в международный розыск иностранцев

В Кыргызстане задержали иностранцев, объявленных в международный розыск по линии Интерпола. Об этом сообщили в МВД КР.

По данным ведомства, в результате оперативно-разыскных мероприятий в Бишкеке задержан иностранный гражданин Л.С.В., 1971 года рождения, которого разыскивают правоохранительные органы Казахстана. Он подозревается в создании организованной преступной группы, мошенничестве и хищении в особо крупном размере.

Фото МВД

Отмечается, что общий ущерб по делу составил 183,6 миллиона казахстанских тенге.

Кроме того, в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области задержан иностранный гражданин К.Д.М., 1980 года рождения, также объявленный в розыск за мошенничество в особо крупном размере.

По информации МВД, установлено, что мужчина пользовался паспортом гражданина Кыргызстана, оформленным на другое имя. Законность получения данного документа в настоящее время проверяется компетентными органами.

В ведомстве добавили, что проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.