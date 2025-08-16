18:35
В Китае разрабатывают робота для вынашивания ребенка

В Китае разрабатывают робота для вынашивания ребенка, сообщает ChosunBiz. Компания Kaiwa Technology планирует в 2026 году выпустить первого в мире робота-гуманоида, способного симулировать беременность и вынашивать человеческий эмбрион.

Этот проект призван решить проблему снижения рождаемости и растущего бесплодия в КНР. Технология искусственной матки, по словам основателя фирмы, уже находится на зрелой стадии.

Фото создано ИИ.

Заявлено, что андроид сможет воспроизводить весь процесс от зачатия до рождения, а его стоимость составит $14 тысяч.

В основе проекта, по словам разработчика, лежит технология искусственной матки — устройства, наполненного амниотической жидкостью, в котором плод вынашивается, получая питательные вещества извне.

Технология искусственной матки уже достигла высокого уровня развития, и теперь ее нужно внедрить в брюшную полость робота, чтобы реальный человек и робот могли взаимодействовать и добиться беременности, а плод мог расти внутри, сказал доктор философии Наньянского технологического университета в Сингапуре Чжан Цифэн.

Подобный способ инкубации уже прошел тесты на животных — в 2017 году в США исследователи успешно вырастили в искусственной матке недоношенного ягненка. Но для полноценного воспроизведения цикла с человеческим эмбрионом технологию необходимо доработать, считают эксперты.
