Опасные признаки при беременности озвучили врачи

В большинстве случаев беременность развивается нормально и завершается родами здорового ребенка. Но нужно знать об опасных признаках, которые могут осложнить течение беременности и привести к угрозе жизни женщины и ребенка.

Специалисты Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации перечислили опасные признаки:

Для беременной опасны любые кровотечения из родовых путей на любом сроке беременности. После родов кровянистые выделения должны уменьшаться, если они усиливаются, то это опасный признак.

Сильные головные боли с мельканием «мушек перед глазами» — это проявление высокого артериального давления, которое является признаком преэклампсии. Другими признаками такого опасного состояния могут быть быстро нарастающие отеки на лице и руках, белок в моче, неукротимая рвота и судороги.

Сильные боли, схватки в животе и отхождение околоплодных вод раньше положенного срока, то есть до 37 недели беременности, означает, что возникла угроза преждевременных родов.

Отсутствие шевелений плода свидетельствует о внутриутробной гибели плода.

После родов повышение температуры тела выше 38,5 градусов (жар в теле) — это признак инфекции в молочных железах или половой системе. Проявляется покраснением, уплотнением и болезненностью молочных желез или выделениями из влагалища со зловонным запахом. После родов опасно развитие таких состояний, они могут привести к заражению крови (сепсис).

При появлении даже одного из этих признаков нужно срочно обратиться в ближайший родильный дом.
