11:19
USD 87.45
EUR 103.10
RUB 1.14
Происшествия

На Иссык-Куле женщина погибла, совершив самоподжог

В селе Ак-Суу Иссык-Кульской области 41-летняя женщина погибла, совершив самоподжог. Об этом сообщили в УВД региона.

По данным милиции, 25 февраля поступила информация о том, что 17-летняя девушка находится на 16-й неделе беременности. С несовершеннолетней провели беседу в присутствии сотрудника по защите семьи и детей.

Как уточнили в УВД, ее 41-летняя мать отказалась прийти в милицию в качестве законного представителя, объяснив это тем, что ей стыдно перед людьми из-за беременности дочери. В тот же день около 21.00 женщина вышла из дома под предлогом похода в магазин, облила себя бензином и подожгла.

Пострадавшую доставили в больницу, однако спасти ее не удалось — от полученных ожогов она скончалась.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся доследственные мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/363629/
просмотров: 1275
Версия для печати
Материалы по теме
Поздно обращаются за помощью. Причины материнской смертности назвала врач
Внимание! Разыскивается несовершеннолетняя Нагима Жусубекова
Ушла из дома и не вернулась. Милиция разыскивает 16-летнюю бишкекчанку
Съездила в магазин. Несовершеннолетняя каталась по Бишкеку без прав
В Чуйской области мужчина подозревается в нападении на несовершеннолетнюю
Разыскивается несовершеннолетняя Бибимариям Турсунбаева
Вовлечение 15-летней в занятие проституцией. Дело вернули на доследование
В аэропорту Алматы мужчина совершил акт самосожжения: он в тяжелом состоянии
Мобильное приложение «ЭММА» для беременных теперь доступно в Кыргызстане
В Китае разрабатывают робота для вынашивания ребенка
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане сегодня утром произошло землетрясение силой около 3&nbsp;баллов В Кыргызстане сегодня утром произошло землетрясение силой около 3 баллов
Нападение ученика на&nbsp;учителя: мэр посетил Болатхана Карибжанова в&nbsp;больнице Нападение ученика на учителя: мэр посетил Болатхана Карибжанова в больнице
Взятка в&nbsp;$30&nbsp;тысяч. По&nbsp;подозрению задержали бывшего начальника колонии Взятка в $30 тысяч. По подозрению задержали бывшего начальника колонии
Нападение ученика на&nbsp;учителя в&nbsp;Бишкеке: возбуждено уголовное дело Нападение ученика на учителя в Бишкеке: возбуждено уголовное дело
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; усилил кибербезопасность и&nbsp;внедрил новые механизмы защиты от&nbsp;фишинга «Айыл Банк» усилил кибербезопасность и внедрил новые механизмы защиты от фишинга
Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от&nbsp;17&nbsp;процентов годовых для юрлиц и&nbsp;ИП Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от 17 процентов годовых для юрлиц и ИП
Креативные агентства Кыргызстана покорили фестиваль bema! в&nbsp;Москве Креативные агентства Кыргызстана покорили фестиваль bema! в Москве
90&nbsp;дней &laquo;Яндекс Плюса&raquo; бесплатно для абонентов MEGA 90 дней «Яндекс Плюса» бесплатно для абонентов MEGA
26 февраля, четверг
11:17
Депутат интересуется, будет ли «политическая оттепель» по ряду возбужденных дел Депутат интересуется, будет ли «политическая оттепель»...
11:10
«Айыл Банк» усилил кибербезопасность и внедрил новые механизмы защиты от фишинга
11:02
Экологи бьют тревогу: карьеры съедают заповедник — гору Боз Болток
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 26 февраля
10:55
Депутат призвала обеспечить питанием подследственных в ИВС