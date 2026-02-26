На Иссык-Куле женщина погибла, совершив самоподжог

В селе Ак-Суу Иссык-Кульской области 41-летняя женщина погибла, совершив самоподжог. Об этом сообщили в УВД региона.

По данным милиции, 25 февраля поступила информация о том, что 17-летняя девушка находится на 16-й неделе беременности. С несовершеннолетней провели беседу в присутствии сотрудника по защите семьи и детей.

Как уточнили в УВД, ее 41-летняя мать отказалась прийти в милицию в качестве законного представителя, объяснив это тем, что ей стыдно перед людьми из-за беременности дочери. В тот же день около 21.00 женщина вышла из дома под предлогом похода в магазин, облила себя бензином и подожгла.

Пострадавшую доставили в больницу, однако спасти ее не удалось — от полученных ожогов она скончалась.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся доследственные мероприятия.