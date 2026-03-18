В учреждениях, работающих по договорам с Фондом обязательного медицинского страхования, в 2025 году пролечили 1 миллион 165 тысяч 676 пациентов, из них 293 тысячи 241 — беременные, находившиеся в родах или послеродовом периоде.

ФОМС напоминает, что в рамках Программы государственных гарантий (ПГГ) беременные женщины с момента обращения к семейному врачу встают на учет по беременности и получают статус застрахованной бесплатно.

После присвоения статуса они имеют право на полный спектр медицинских услуг в центре семейной медицины бесплатно, так же при госпитализации и родоразрешении без внесения сооплаты. Все расходы на лечение, в том числе операция кесарево сечение и наркоз, медикаменты (из списка жизненно важных лекарственных средств) и пребывание в стационаре должны предоставляться организацией бесплатно. По всем вопросам качества обслуживания или отказа в предоставлении услуг, предусмотренных ПГГ, граждане могут обращаться на круглосуточную горячую линию ФОМС — 113.