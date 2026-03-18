17:48
USD 87.45
EUR 100.67
RUB 1.07
Общество

Роды, операция кесарево сечение и наркоз для беременных бесплатны — ФОМС

В учреждениях, работающих по договорам с Фондом обязательного медицинского страхования, в 2025 году пролечили 1 миллион 165 тысяч 676 пациентов, из них 293 тысячи 241 — беременные, находившиеся в родах или послеродовом периоде.

ФОМС напоминает, что в рамках Программы государственных гарантий (ПГГ) беременные женщины с момента обращения к семейному врачу встают на учет по беременности и получают статус застрахованной бесплатно.

После присвоения статуса они имеют право на полный спектр медицинских услуг в центре семейной медицины бесплатно, так же при госпитализации и родоразрешении без внесения сооплаты. Все расходы на лечение, в том числе операция кесарево сечение и наркоз, медикаменты (из списка жизненно важных лекарственных средств) и пребывание в стационаре должны предоставляться организацией бесплатно. По всем вопросам качества обслуживания или отказа в предоставлении услуг, предусмотренных ПГГ, граждане могут обращаться на круглосуточную горячую линию ФОМС — 113.
просмотров: 197
Версия для печати
Материалы по теме
Минздрав готовит реформу перинатальной службы: что изменится до 2030 года
Кто чаще лечится в больницах Кыргызстана, рассказали в ФОМС
На Иссык-Куле женщина погибла, совершив самоподжог
О качестве и стоимости услуг ОМС клиники обязаны информировать — подписан закон
Поздно обращаются за помощью. Причины материнской смертности назвала врач
Льготные рецепты. Более 409 миллионов сомов возместил аптекам ФОМС
Закон о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования подписал президент
В ЦСМ Кыргызстана помощь гарантирована даже без полиса ОМС
ФОМС напомнил о бесплатных медуслугах для школьников
Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в&nbsp;колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать&nbsp;ее Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в&nbsp;соцсетях Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в соцсетях
Бизнес
Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф
Успейте внести фитр-садака: в&nbsp;MegaPay это можно сделать за&nbsp;несколько минут Успейте внести фитр-садака: в MegaPay это можно сделать за несколько минут
Весенний фестиваль в&nbsp;Royal Central Park&nbsp;&mdash; празднование Нооруза 22&nbsp;марта Весенний фестиваль в Royal Central Park — празднование Нооруза 22 марта
Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса
18 марта, среда
17:39
В Жогорку Кенеше избрали председателей и замглав комитетов. Кто их возглавил В Жогорку Кенеше избрали председателей и замглав комите...
17:30
Кабмин Кыргызстана запустит кластер для сдерживания цен на мясо
17:29
Глава кабмина представил коллективу Нацбанка нового председателя
17:28
По делу «Кыргызнефтегаза» задержаны бывшие топ-менеджеры
17:23
Выдавал себя за «решалу»: в Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве