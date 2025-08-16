Мобильное приложение «ЭММА» для беременных теперь доступно в Кыргызстане

В Кыргызстане презентовали мобильное приложение «ЭММА», созданное для цифровой поддержки беременных женщин и молодых матерей. Теперь оно доступно и на кыргызском языке, сообщает пресс-служба Минздрава.

«ЭММА» — это календарь беременности и полноценный цифровой помощник, сопровождающий женщин от первых недель беременности до послеродового периода. Приложение предоставляет доступ к более чем 460 научно обоснованным статьям, персонализированным консультациям врачей, напоминаниям о приемах и лекарствах, а также рекомендациям по питанию, физическому и психоэмоциональному здоровью. При адаптации особое внимание уделено культурной и языковой доступности, чтобы соответствовать потребностям женщин Кыргызстана.

Фото пресс-службы Минздрава

Адаптация приложения для Кыргызстана проведена в партнерстве с Региональным офисом ЮНФПА по Восточной Европе и Центральной Азии и Министерством здравоохранения КР.

Приложение доступно бесплатно через App Store и Google Play для пользователей по всему миру.