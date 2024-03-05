Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам

Беременность и рождение ребенка — важное и незабываемое событие в жизни каждой женщины. Будущие мамы в Кыргызстане могут получить пособие по беременности и родам.

С 1 января повышен размер пособия по беременности и родам, выплачиваемого за счет республиканского бюджета с 11-го рабочего дня. Оно выросло с 10 до 20 расчетных показателей (с 1 тысячи до 2 тысяч сомов).

«Если средний размер пособия до повышения составлял 3 тысячи 600 сомов, то с 1 января 2024 года — 7 тысяч 500 сомов», — отметили в Минтруда.

Однако финансовую поддержку от государства могут получить не все.

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции рассказали 24.kg, кому назначается пособие, как его оформить и сколько денег выплатят.

Кому назначают пособие по беременности и родам: официально работающим женщинам;

индивидуальным предпринимателям;

членам крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ);

женщинам, признанным официальными безработными и имеющим право на пособие по безработице. * Неработающим лицам и женщинам, не имеющим права на пособие по безработице, пособие по беременности и родам не назначают.

Иностранки тоже могут получить пособие: Пособие по беременности и родам предоставляют работающим гражданам стран ЕАЭС (Беларусь, Армения, Казахстан и Росcия) и гражданам Турции.

Куда обращаться за назначением пособия: работникам, состоящим в трудовых отношениях с работодателем, — по месту работы;

индивидуальным предпринимателям, членам КФХ и официальным безработным — в территориальные управления труда, социального обеспечения и миграции.

Перечень документов для назначения и выплаты пособия: Работник предоставляет работодателю заявление в произвольной форме и листок нетрудоспособности.

Индивидуальные предприниматели, члены КФХ и официальные безработные необходимые сведения для назначения пособия запрашивают через систему «Тундук» в электронном формате. Пособия по беременности и родам назначают по заявительному принципу.

На какой срок выдается пособие: при нормальных родах — на 126 календарных дней;

при осложненных родах и рождении двух и более детей — на 140 календарных дней. Женщинам, работающим в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах: при нормальных родах — на 140 календарных дней;

при осложненных родах — на 156 календарных дней;

при рождении двух и более детей — на 180 календарных дней. При осложненных родах, наступивших до 30 недель беременности: при рождении живого ребенка — 140 календарных дней;

в случае рождения мертвого ребенка или его смерти в течение первых семи дней — 70 календарных дней. * Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью, независимо от количества дней, фактически использованных ею до родов. При усыновлении (удочерении) ребенка в возрасте до трех месяцев — на 70 календарных дней; одновременно двух и более детей — на 110 календарных дней. * Пособие выдается со дня их усыновления (удочерения) — на оставшиеся 70 или 110 календарных дней.

Как определяется размер пособия: работникам за первые 10 рабочих дней — 100 процентов заработной платы (дохода), с 11-го рабочего дня — 2 тысячи сомов в месяц;

индивидуальным предпринимателям, членам КФХ, официальным безработным с 11-го рабочего дня — 2 тысячи сомов в месяц;

женщинам, работающим в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах за все рабочие дни — 100 процентов заработной платы (дохода).

Порядок выплаты пособия: работающим женщинам пособие за первые 10 рабочих дней выплачивает работодатель одновременно с зарплатой. За остальные дни подразделения Минтруда перечисляют средства на транзитные счета получателей в «РСК Банке» и «Айыл Банке»;

индивидуальным предпринимателям, членам КФХ, официальным безработным пособия выплачивают в банковских отделениях («РСК Банк», «Айыл Банк») при наличии паспорта.

Должна ли женщина сразу после окончания отпуска по беременности и родам выйти на работу? Нет. По заявлению работника предоставляют дополнительный отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им трех лет. Этот период засчитывают в трудовой стаж и сохраняют место работы (должность).



Отпуск по уходу за ребенком может взять только мать? Нет. Отпуск по уходу за ребенком могут использовать полностью или частями отец ребенка, бабушка, дед, другой родственник или опекун, ухаживающий за ребенком.