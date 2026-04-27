Выплаты по беременности в КР: кто имеет на них право и какие нужны документы

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции пояснили, кто в Кыргызстане может получить пособие по беременности и родам.

По данным ведомства, порядок предоставления пособия по беременности и родам регулируется положением, утвержденным постановлением правительства от 18 сентября 2018 года № 434.

Согласно нормам документа, право на эту выплату имеют:

работающие граждане: лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателями;

индивидуальные предприниматели: лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность и выплачивающие страховые взносы;

члены крестьянских (фермерских) хозяйств;

официально безработные: женщины, признанные в установленном порядке официально безработными в органах службы занятости и имеющие право на получение пособия по безработице.

Для официальных безработных обязательным требованием является наличие суммарного страхового стажа не менее 12 месяцев.