Выплаты по беременности в КР: кто имеет на них право и какие нужны документы

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции пояснили, кто в Кыргызстане может получить пособие по беременности и родам.
Согласно нормам документа, право на эту выплату имеют:
- работающие граждане: лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателями;
- индивидуальные предприниматели: лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность и выплачивающие страховые взносы;
- члены крестьянских (фермерских) хозяйств;
- официально безработные: женщины, признанные в установленном порядке официально безработными в органах службы занятости и имеющие право на получение пособия по безработице.
Для официальных безработных обязательным требованием является наличие суммарного страхового стажа не менее 12 месяцев.