Поздно обращаются за помощью. Причины материнской смертности назвала врач

В 70 процентах случаев материнской смертности беременные не вставали своевременно на учет и поздно обращались за медицинской помощью. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила акушер-гинеколог, заведующая родильным отделением перинатального центра Национального центра охраны материнства и детства Жанылай Амираева.

По ее словам, за сухими цифрами статистики стоят трагедии, которых в ряде случаев можно было избежать.

«Проблемы начинаются с дородового периода. К сожалению, многие женщины не становятся на учет своевременно и обращаются в критическом состоянии. Это связано с неинформированностью. Встать на учет до 12 недель беременности — это 80 процентов успеха в предотвращении материнской смертности», — сказала Жанылай Амираева.

Она назвала тревожные симптомы, на которые нужно обращать внимание: сильная головная боль, отеки, отсутствие мочеиспускания, рвота, «мушки» перед глазами.

Отдельную группу риска, по словам медика, составляют женщины с хроническими заболеваниями — сердечно-сосудистыми, почечными, эндокринными патологиями. Некоторые из них, несмотря на медицинские противопоказания, беременеют и не наблюдаются у специалистов.

«Каждая женщина хочет стать мамой. Но безопасное материнство начинается с планирования беременности. Обследование должны проходить оба супруга. Важно приходить на профилактические осмотры, дородовые скрининги и на все обязательные визиты во время беременности. Есть и вопрос качественного оказания медпомощи. Надо привлекать акушеров-гинекологов к регулярному обучению и повышению квалификации», — добавила Жанылай Амираева.

В 2025 году отмечен рост материнской смертности: зарегистрировано 48 случаев (34,8 на 100 тысяч живорожденных), что на 35,4 процента выше показателя 2024-го (25,7, или 36 случаев).

По данным Минздрава, в структуре причин материнской смертности лидируют экстрагенитальные заболевания, кровотечения, сепсис, гипертензионные расстройства.