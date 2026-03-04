Минздрав готовит реформу перинатальной службы: что изменится до 2030 года

В Министерстве здравоохранения обсудили развитие перинатальной службы и ключевые задачи до 2030 года.

По данным пресс-центра ведомства, основное внимание уделено вопросам повышения качества медицинской помощи матерям и новорожденным, а также мерам по дальнейшему снижению рисков материнской и младенческой смертности.

Перинатальная помощь в стране организована по трехуровневой системе, обеспечивающей поэтапность и преемственность оказания медицинской помощи. Специализированная помощь третьего уровня оказывается на базе Национального центра охраны материнства и детства, Кыргызского научного центра репродукции человека, а также в родильном стационаре Ошской межобластной клинической больницы.

В настоящее время в системе здравоохранения функционируют 2 тысячи 167 родильных коек, 741 гинекологическая койка и 521 койка патологии беременности.

Отмечено, что охват беременных антенатальным наблюдением сохраняется на стабильно высоком уровне и составляет 91,7 процента. Последовательно укрепляется инфраструктура службы: продолжается строительство перинатальных центров в Таласской и Ошской областях. Это позволит повысить доступность специализированной помощи для женщин регионов и сократить время маршрутизации пациенток.

На совещании представлен детальный анализ причин материнской смертности по итогам 2025 года. Министерство определило комплекс системных мер, направленных на повышение качества медицинской помощи, усиление кадрового потенциала, совершенствование маршрутизации беременных и развитие цифровой интеграции служб.

В числе ключевых приоритетов развития перинатальной службы до 2030-го: