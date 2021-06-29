До 100 процентов за пять минут. Представлена новая технология зарядки смартфонов

Группа ученых из Кембриджского университета изобрела новую технологию. С ее помощью аккумулятор смартфона можно зарядить от 0 до 100 процентов всего за пять минут.

При этом, по словам разработчиков, цена их революционной технологии зарядки очень низкая, а уровень безопасности — высокий. Так, например, она позволяет сохранить жизнь аккумулятора, избегая при этом его перегрева в процессе восполнения заряда, сообщает Gizmochina.

Сколько времени потребуется исследователям для коммерциализации данной технологии, пока не известно.