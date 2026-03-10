00:37
Бюджетный смартфон Realme C83 5G поступил в продажу

Компания Realme представила бюджетный смартфон Realme C83 5G с аккумулятором емкостью 7000 мАч и дисплеем с частотой обновления 144 Гц. Об этом сообщила GSMArena.

Устройство оснащено 6,8-дюймовым IPS LCD-экраном с разрешением HD+ и пиковой яркостью до 900 нит. Частота опроса сенсора достигает 180 Гц. Смартфон работает на базе процессора MediaTek Dimensity 6300 в сочетании с оперативной памятью LPDDR4X объемом до 6 ГБ и накопителем eMMC 5.1 объемом до 128 ГБ. Также предусмотрен слот для карт microSD с поддержкой расширения памяти до 2 ТБ.

Основная камера представлена одним 13-мегапиксельным модулем с диафрагмой f/2.2 и светодиодной вспышкой, фронтальная камера имеет разрешение 5 МП. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 15 Вт, его толщина составляет 8,4 мм, а вес — 212 граммов.

Realme C83 5G поставляется с Android 16 и оболочкой Realme UI 7.0. Среди дополнительных особенностей — боковой сканер отпечатков пальцев, разъем 3,5 мм для наушников, один динамик, защита по стандарту IP64 и соответствие требованиям MIL-STD 810H. Модель поддерживает две SIM-карты, сети 5G, Bluetooth 5.3, двухдиапазонный Wi-Fi и GPS.

Смартфон доступен в цветах Blooming Purple и Sprouting Green. Стоимость версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти составляет около $145.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/365224/
просмотров: 236
