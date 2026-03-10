Бюджетный смартфон Realme C83 5G поступил в продажу

Компания Realme представила бюджетный смартфон Realme C83 5G с аккумулятором емкостью 7000 мАч и дисплеем с частотой обновления 144 Гц. Об этом сообщила GSMArena.
Основная камера представлена одним 13-мегапиксельным модулем с диафрагмой f/2.2 и светодиодной вспышкой, фронтальная камера имеет разрешение 5 МП. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 15 Вт, его толщина составляет 8,4 мм, а вес — 212 граммов.
Realme C83 5G поставляется с Android 16 и оболочкой Realme UI 7.0. Среди дополнительных особенностей — боковой сканер отпечатков пальцев, разъем 3,5 мм для наушников, один динамик, защита по стандарту IP64 и соответствие требованиям MIL-STD 810H. Модель поддерживает две SIM-карты, сети 5G, Bluetooth 5.3, двухдиапазонный Wi-Fi и GPS.
Смартфон доступен в цветах Blooming Purple и Sprouting Green. Стоимость версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти составляет около $145.