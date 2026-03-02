00:26
Техноблог

Xiaomi назвала популярные смартфоны, оставшиеся без официальной поддержки

Xiaomi обновила перечень устройств со статусом End of Life (EOL), официально завершив их программную поддержку. В список вошли десятки моделей, включая всю линейку Xiaomi 11, версию Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition, а также серию планшетов Xiaomi Mi Pad 5. Об этом сообщает ITHome.

Заявлено о прекращении выпуска обновлений операционной системы Android, фирменной оболочки HyperOS и регулярных патчей безопасности. После включения устройства в EOL-список компания более не гарантирует устранение уязвимостей и внедрение новых функций.

Среди моделей, лишившихся поддержки, значатся Xiaomi 11, 11 Ultra, 11 Pro, 11T и 11T Pro в различных региональных модификациях, а также отдельные версии линейки Redmi Note 11, включая Pro+ 5G. В перечень попали глобальные, китайские, европейские и индийские варианты устройств.

Завершение программного цикла означает окончание жизненного цикла продукта с точки зрения производителя. Пользователи могут и дальше применять устройства, однако это сопряжено рисками в плане безопасности ПО.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/364057/
просмотров: 242
