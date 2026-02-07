21:46
Техноблог

Определен самый быстрорастущий бренд на рынке смартфонов по итогам 2025 года

Самым быстрорастущим брендом на рынке смартфонов по итогам прошлого года стал Nothing. Об этом говорится в данных статистики Omdia.

В 2025-м мировой рынок телефонов достиг объема 1,25 миллиарда штук. Продажи увеличились на 2 процента, что стало максимальным результатом с 2021 года. Положительную динамику показали все регионы, кроме Китая, где эффект от государственных субсидий на покупку электроники исчерпал себя.

Аналитики прогнозируют трудный 2026-й для отрасли. Рост цен на полупроводники и память сократит прибыль производителей и может снизить потребительский спрос.

Лидеры рынка

Apple третий год подряд возглавила рейтинг крупнейших производителей. Компания продемонстрировала рекордный объем продаж iPhone — 240,6 миллиона штук, что на 7 процентов больше показателей предыдущего периода. Успеху способствовал выход линейки iPhone 17, благодаря которой продажи марки в КНР взлетели на 26 процентов.

Samsung показала рост на 7 процентов и почти сравнялась с лидером — отставание от Apple составило лишь около 1 миллиона устройств. Доля каждой из фирм достигла 19 процентов рынка.

Позиции китайских брендов

Xiaomi заняла третье место, хотя продажи компании сократились на 2 процента, до 165,4 миллиона штук. Vivo впервые поднялась на четвертую строчку с ростом 4 процента, разделив долю рынка в 8 процентов с Oppo, чьи показатели упали на 3 процента.

Бренд Honor увеличил поставки на 11 процентов, а Lenovo — на 6 процентов, установив новые исторические рекорды для своих марок. Huawei вернула лидерство на внутреннем рынке Китая, хотя общемировые продажи фирмы выросли всего на 2 процента.

Самый быстрый рост

Абсолютным чемпионом по динамике развития стал бренд Nothing. Компания увеличила объем продаж на 86 процентов, реализовав более 3 миллионов смартфонов. В то же время производитель Transsion потерял 8 процентов объемов из-за высокой концентрации в бюджетном сегменте.
