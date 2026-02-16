Новый тренд. Производители хотят выпускать смартфоны с экранами больше 7 дюймов

На рынке смартфонов станут чаще появляться устройства с большим экраном. Об этом сообщило издание Android Authority со ссылкой на известного инсайдера под ником Digital Chat Station, который рассказал, что сразу несколько производителей смартфонов начали разрабатывать девайсы с увеличенной диагональю дисплея.
Эксперты отметили, что большинство смартфонов на рынке имеют экран диагональю от 6,5 до 6,9 дюйма. Самые компактные устройства обычно получают экран на 6,1 или 6,3 дюйма.
Нынешние лидеры рынка уже подошли к этой черте вплотную. Например, Samsung Galaxy S25 Ultra и iPhone 17 Pro Max получили экраны по 6,86 дюйма. А про будущий Galaxy S26 Ultra уже говорят, что его дисплей вырастет до 6,89 дюйма.