Google представит новый смартфон среднего класса — Pixel 10a

В Сети появились новые изображения Google Pixel 10a. Ожидается, что Google в ближайшее время представит новый смартфон среднего класса — Pixel 10a.

В преддверии релиза сетевой инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) опубликовал новые промо-изображения, демонстрирующие дизайн устройства.

Google Pixel 10a получит корпус синего цвета, который как минимум частично будет изготовлен из переработанных материалов. Также видно, что смартфон будет поддерживать функцию Gemini Live.

Дизайн Pixel 10a во многом напоминает прошлогодний Google Pixel 9a. Устройство сохранит плоскую металлическую рамку и двойную камеру, размещенную в овальном модуле.

Гаджет оснастят основной камерой на 48 Мп с диафрагмой f/1.7, сверхширокоугольной камерой на 13 Мп с диафрагмой f/2.2, а также фронтальной камерой на 13 Мп с диафрагмой f/2.2.

Ожидается, что смартфон получит 6,3-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц. Емкость аккумулятора, по предварительным данным, составит 5100 мА·ч.
