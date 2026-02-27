00:34
USD 87.45
EUR 103.25
RUB 1.14
Техноблог

Huawei представила флагманский смартфон Mate 80 Pro и планшет MatePad Mini

Компания Huawei провела презентацию носимых устройств, а также глобальной версии флагманского смартфона Mate 80 Pro и компактного планшета MatePad Mini.  

Смартфон Huawei Mate 80 Pro получил систему камер XMAGE второго поколения с акцентом на точность цветопередачи при сложном освещении, состоящий из трех камер: основной на 50 Мп, ультраширокоугольной с разрешением 40 Мп и 48-мегапиксельного телеобъектива с 4-кратным оптическим зумом.

Среди характеристик отмечается наличие LTPO OLED-дисплея на 6,75 дюйма с разрешением 1280 х 2832 пикселей, частотой 120 Гц и защитой в виде стекла Kunlun Glass второго поколения, расширенных ИИ-функций, емкого аккумулятора с поддержкой проводной и беспроводной зарядок и сканера лица.

Компактный планшет Huawei MatePad Mini, выделяющийся 8,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1600 x 2560 пикселей, частотой 120 Гц и вырезом под селфи-камеру, поддержкой стилуса, двойной тыльной камерой на 50 и 8 Мп, а также фронтальным датчиком с разрешением 32 Мп.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/363781/
просмотров: 244
Версия для печати
Материалы по теме
Полный отказ от ИИ-функций в браузере тестирует Mozilla
Пользователь соцсетей попросил деньги у нейросети и получил $250 тысяч
Для бруталов и экстремалов. Casio представила новые часы серии GG-B100X
Миру грозит дефицит памяти: производители распродали все жесткие диски
Google интегрировала в Gemini ИИ-модель, позволяющую генерировать треки
Что-то на богатом. Роскошные золотые смартфоны Dreame Aurora показал инсайдер
Планшет с антишпионской версией Android представили компании Murena и Volla
Apple выпустит дешевый MacBook A18 Pro в яркой расцветке
Новый тренд. Производители хотят выпускать смартфоны с экранами больше 7 дюймов
Alibaba представила новую модель искусственного интеллекта для робототехники
Популярные новости
Пользователь соцсетей попросил деньги у&nbsp;нейросети и&nbsp;получил $250 тысяч Пользователь соцсетей попросил деньги у нейросети и получил $250 тысяч
Всего&nbsp;0,6&nbsp;секунды. В&nbsp;Китае разработали технологию мгновенной 3D-печати Всего 0,6 секунды. В Китае разработали технологию мгновенной 3D-печати
Полный отказ от&nbsp;ИИ-функций в&nbsp;браузере тестирует Mozilla Полный отказ от ИИ-функций в браузере тестирует Mozilla
Составлена самая детальная химическая карта центральных регионов Галактики Составлена самая детальная химическая карта центральных регионов Галактики
Бизнес
МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital
Добро в&nbsp;один клик: фитр-садака через MegaPay Добро в один клик: фитр-садака через MegaPay
Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за&nbsp;оцифровку биржи труда Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за оцифровку биржи труда
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
28 февраля, суббота
00:20
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:10
Турнир по борьбе в Албании. Мээрим Жуманазарова завоевала серебро
27 февраля, пятница
23:34
Huawei представила флагманский смартфон Mate 80 Pro и планшет MatePad Mini
23:14
ЕЭК ввела льготу на ввоз мяса крупного рогатого скота в страны ЕАЭС
22:44
Кража продуктов и нарушение норм питания. В Бишкеке проверили детсады
22:23
Чудаки парковки. Машины оставляют на проезжей части, мешая другим авто
22:03
Редкое небесное зрелище. 28 февраля пройдет парад шести планет