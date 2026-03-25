Samsung обязали выплатить компенсацию почти 2 тысячам пользователей: за что

Корпорацию Samsung обязали выплатить компенсацию почти 2 тысячам пользователей смартфонов из-за замедления. Об этом сообщает издание The Chosun Daily.

Несколько лет назад на Samsung подали в суд, обвинив в намеренном замедлении смартфонов. В конце марта судья Гражданского отделения Высокого суда Сеула признал компанию виновной и постановил выплатить компенсации пользователям.

Проблема связана со смартфонами Galaxy S22, в которых обнаружили предустановленную функцию Game Optimization Service (GOS). Ее активировали по умолчанию, и выключить ее до определенного времени было невозможно. Оказалось, что GOS снижала производительность и яркость экранов смартфонов, предотвращая перегрев устройств.

Отмечается, что Samsung попыталась минимизировать пиар-ущерб, заявив, что GOS лишь ограничивает производительность игр. Однако энтузиасты направили против IT-гиганта иск, к которому присоединилось 1 тысяча 882 пользователя Galaxy S22 из Южной Кореи. Суд занял сторону потребителей и заставил Samsung выплатить каждому компенсацию — сумма не раскрывается.
Материалы по теме
Бордовый, кофейный, фиолетовый. Инсайдеры раскрыли особенности iPhone 18 Pro
Платить не надо. Google открыла ИИ Personal Intelligence для пользователей
Samsung может отказаться от продажи гаджета, раскладывающегося на три части
OnePlus, iQOO и Redmi поднимут цены на свои смартфоны из-за кризиса памяти
ИИ от Microsoft будет анализировать рецепты врачей и давать медицинские советы
Специальные аккаунты для детей младше 13 лет запускает WhatsApp
PlayStation 6 станет в три раза мощнее актуальной модели
Бюджетный смартфон Realme C83 5G поступил в продажу
OpenAI снова перенесла запуск эротического контента для пользователей ChatGPT
Apple представила самый доступный ноутбук за всю историю — MacBook Neo
Популярные новости
Бордовый, кофейный, фиолетовый. Инсайдеры раскрыли особенности iPhone 18&nbsp;Pro Бордовый, кофейный, фиолетовый. Инсайдеры раскрыли особенности iPhone 18 Pro
В&nbsp;Японии разработали кровать для геймеров: удобно валяться и&nbsp;играть весь день В Японии разработали кровать для геймеров: удобно валяться и играть весь день
Золото и&nbsp;водолазка Джобса: анонсирована юбилейная серия iPhone 17&nbsp;Pro Золото и водолазка Джобса: анонсирована юбилейная серия iPhone 17 Pro
Для навигации. Китай вывел на&nbsp;околоземную орбиту группу спутников CentiSpace-2 Для навигации. Китай вывел на околоземную орбиту группу спутников CentiSpace-2
Бизнес
&laquo;ИННОПРОМ. Центральная Азия&raquo; соберет лидеров промышленности в&nbsp;Узбекистане «ИННОПРОМ. Центральная Азия» соберет лидеров промышленности в Узбекистане
Жилье мечты&nbsp;&mdash; как быстро его купить или построить Жилье мечты — как быстро его купить или построить
Регистрация на&nbsp;ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay Регистрация на ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay
Spring Festival в&nbsp;Royal Central Park: более 5&nbsp;тысяч гостей и&nbsp;фейерверк-шоу Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
25 марта, среда
23:38
Samsung обязали выплатить компенсацию почти 2 тысячам пользователей: за что Samsung обязали выплатить компенсацию почти 2 тысячам п...
23:10
В Нидерландах нашли скелет предположительно д’Артаньяна
22:45
Конор Макгрегор возвращается в UFC
22:23
«Кубок талантов» U-16 по футболу в Бишкеке. Сборная Кыргызстана на втором месте
22:10
Сборная Кыргызстана по футболу уступила Экваториальной Гвинее