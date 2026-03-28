Xiaomi выпустила недорогой смартфон Redmi 15A с большим экраном

Компания Xiaomi начала продажи доступного смартфона Redmi 15A — новинка вышла 27 марта 2026 года. Устройство позиционируется как максимально бюджетное решение с упором на автономность и большой экран, сообщило издание @hi-tech.

Фото Xiaomi. Xiaomi Redmi 15A

Фактически Redmi 15A — это переименованная версия POCO C85x с переработанным дизайном блока камер. При этом начинка осталась прежней. Главной особенностью смартфона стал большой 6,9-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+, частотой обновления 120 герц.

За производительность отвечает чип Unisoc T8300. Смартфон доступен в конфигурациях с 4 или 6 гигабайтами оперативной памяти и накопителем на 64 или 128 гигабайт. Поддерживается расширение памяти с помощью microSD.

Фото Xiaomi. Xiaomi Redmi 15A

Камеры у модели базовые: основной модуль на 32 мегапикселя и фронтальная камера на 8 мегапикселей. Redmi 15A работает на HyperOS 3.0 на базе Android 16. Производитель обещает длительную поддержку — до четырех лет обновлений системы и шести лет патчей безопасности.

Отдельный акцент сделан на автономность. Смартфон получил аккумулятор емкостью 6 тысяч 300 миллиампер в час с поддержкой проводной зарядки мощностью 15 ватт. Также заявлена функция реверсивной зарядки по кабелю.

Фото Xiaomi. Xiaomi Redmi 15A

Среди прочих особенностей: защита от брызг по стандарту IP52, боковой сканер отпечатков пальцев и классический разъем для наушников.

Сколько стоит:

Xiaomi Redmi 15A (4/64 гигабайта) — 12 тысяч 195 сомов;

Xiaomi Redmi 15A (4/128 гигабайт) — 13 тысяч 585 сомов;

Xiaomi Redmi 15A (6/128 гигабайт) — 15 тысяч 939 сомов.

Аппарат доступен в трех цветах: черном, голубом и розовом.