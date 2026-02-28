Конец эпохи: компания Meizu останавливает разработку новых мобильных телефонов

Китайская компания Meizu официально подтвердила слухи о прекращении разработки новых смартфонов. Об этом сообщила ее пресс-служба.

Как отмечается, фирма приостанавливает создание аппаратного обеспечения для мобильных устройств на внутреннем рынке. Это решение означает, что ожидаемый флагман Meizu 23 и последующие модели, скорее всего, не увидят свет.

Причиной такого радикального шага стала масштабная стратегическая трансформация.

Meizu планирует сосредоточиться на разработке программного обеспечения, открытой экосистеме Flyme, и решениях в сфере искусственного интеллекта. Кроме того, компания продолжит работу в качестве ключевого разработчика софта для автомобилей Geely. Специалисты связывают этот переход с затяжным кризисом на рынке памяти и высокой конкуренцией.

Несмотря на «заморозку» мобильного подразделения, фирма опровергла слухи о полном закрытии.

Она продолжит выполнять все гарантийные обязательства перед клиентами и выпускать обновления операционной системы для проданных устройств.

В руководстве Meizu признают, что в 2026 году штат может сократиться из-за потери части ведущих специалистов. Это ставит под вопрос возможность возвращения на рынок смартфонов в будущем. Эксперты не исключают, что нынешний уход может быть временным маркетинговым маневром для подогрева интереса к бренду.