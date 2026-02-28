00:00
USD 87.45
EUR 103.25
RUB 1.14
Техноблог

Конец эпохи: компания Meizu останавливает разработку новых мобильных телефонов

Фото из интернета

Китайская компания Meizu официально подтвердила слухи о прекращении разработки новых смартфонов. Об этом сообщила ее пресс-служба.

Как отмечается, фирма приостанавливает создание аппаратного обеспечения для мобильных устройств на внутреннем рынке. Это решение означает, что ожидаемый флагман Meizu 23 и последующие модели, скорее всего, не увидят свет.

Причиной такого радикального шага стала масштабная стратегическая трансформация.

Meizu планирует сосредоточиться на разработке программного обеспечения, открытой экосистеме Flyme, и решениях в сфере искусственного интеллекта. Кроме того, компания продолжит работу в качестве ключевого разработчика софта для автомобилей Geely. Специалисты связывают этот переход с затяжным кризисом на рынке памяти и высокой конкуренцией.

Несмотря на «заморозку» мобильного подразделения, фирма опровергла слухи о полном закрытии.

Она продолжит выполнять все гарантийные обязательства перед клиентами и выпускать обновления операционной системы для проданных устройств.

В руководстве Meizu признают, что в 2026 году штат может сократиться из-за потери части ведущих специалистов. Это ставит под вопрос возможность возвращения на рынок смартфонов в будущем. Эксперты не исключают, что нынешний уход может быть временным маркетинговым маневром для подогрева интереса к бренду.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/363871/
просмотров: 151
Версия для печати
Материалы по теме
Huawei представила флагманский смартфон Mate 80 Pro и планшет MatePad Mini
Новый тренд. Производители хотят выпускать смартфоны с экранами больше 7 дюймов
Определен самый быстрорастущий бренд на рынке смартфонов по итогам 2025 года
Google представит новый смартфон среднего класса — Pixel 10a
Apple вернула себе лидерство на рынке смартфонов Китая
Honor разрабатывает внешний телеобъектив для смартфона
О возможном повышении цен на смартфоны предупредила корпорация Samsung
В смартфонах Samsung появится поддержка спутниковых видеозвонков
О смартфоне со складывающимся вчетверо экраном рассказали инсайдеры
Samsung выпустит квадратный смартфон
Популярные новости
Всего&nbsp;0,6&nbsp;секунды. В&nbsp;Китае разработали технологию мгновенной 3D-печати Всего 0,6 секунды. В Китае разработали технологию мгновенной 3D-печати
Полный отказ от&nbsp;ИИ-функций в&nbsp;браузере тестирует Mozilla Полный отказ от ИИ-функций в браузере тестирует Mozilla
Составлена самая детальная химическая карта центральных регионов Галактики Составлена самая детальная химическая карта центральных регионов Галактики
В&nbsp;Сахаре нашли останки нового вида спинозавров, похожего на&nbsp;сказочных драконов В Сахаре нашли останки нового вида спинозавров, похожего на сказочных драконов
Бизнес
МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital
Добро в&nbsp;один клик: фитр-садака через MegaPay Добро в один клик: фитр-садака через MegaPay
Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за&nbsp;оцифровку биржи труда Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за оцифровку биржи труда
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
28 февраля, суббота
23:44
Конец эпохи: компания Meizu останавливает разработку новых мобильных телефонов Конец эпохи: компания Meizu останавливает разработку но...
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
22:16
На электроснабжение жилмассива «Бугу-Эне-Багыш» выделят 53 миллиона сомов
21:09
Блогер проекта «Я Коннор», путешествующий на Lamborghini-кемпере, посетил Бишкек
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 марта: ночью еще холодно