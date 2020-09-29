19:59
USD 79.50
EUR 92.55
RUB 1.01
Техноблог

Из-за болезни музыкант не мог играть на пианино 20 лет. Ученые нашли решение

Известный бразильский музыкант Жоао Карлос Мартинс смог сыграть на пианино спустя 20 лет. Об этом пишет Mash.

По данным издания, 79-летний Мартинс, считающийся одним из лучших исполнителей Баха в ХХ веке, годами страдал от дегенеративного заболевания — его руки болели, играть было практически невозможно. Не помогли даже 24 операции — пианист перестал играть в 1998-м, сосредоточившись на работе дирижером.

Для музыканта разработали специальные бионические перчатки, которые позволили задействовать сразу девять пальцев. В начале года он рассказал о прогрессе, теперь показал его на видео.

Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/166840/
просмотров: 61
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке музыканты проведут бесплатный концерт для медиков и волонтеров
Новый вирус в Китае. Число погибших увеличилось до 80 человек
Таджикистан временно прекратил авиасообщение с Китаем
Новый вирус в Китае. Число погибших увеличилось до 25, инфицированных — до 830
Новый вирус. Китай пообещал предоставлять Кыргызстану оперативную информацию
Новый вирус. Число погибших от него в Китае достигло 17 человек
Коронавирус в Китае. В Кыргызстане приезжающих из КНР проверяют тепловизорами
Жертвами нового коронавируса в Китае стали девять человек
Первый заболевший новым типом коронавируса умер в Китае
Перечень орфанных (редких) заболеваний разработали в Кыргызстане
Популярные новости
Пользователи смартфонов переходят на&nbsp;доступные модели Пользователи смартфонов переходят на доступные модели
Бизнес
Кыргызский футбольный союз стал членом программы развития элитной молодежи АФК Кыргызский футбольный союз стал членом программы развития элитной молодежи АФК
Как получить выгодный кредит для бизнеса от&nbsp;4&nbsp;процентов? Как получить выгодный кредит для бизнеса от 4 процентов?
1&nbsp;октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены 1 октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены
Состоялся адвокатон &laquo;Открытый парламент&raquo; Состоялся адвокатон «Открытый парламент»
29 сентября, вторник
19:58
Выборы-2020. Исключены кандидаты из списков пяти партий Выборы-2020. Исключены кандидаты из списков пяти партий...
19:55
Нужно голосовать за «Мекеним Кыргызстан» № 4 — Скажи «ДА!» свободе слова!
19:52
Из-за болезни музыкант не мог играть на пианино 20 лет. Ученые нашли решение
19:17
Нужно голосовать! Программу партии «Ата Мекен» № 6 признали эффективной
19:15
Перепродал машину и скрылся. В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве