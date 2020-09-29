Из-за болезни музыкант не мог играть на пианино 20 лет. Ученые нашли решение

Известный бразильский музыкант Жоао Карлос Мартинс смог сыграть на пианино спустя 20 лет. Об этом пишет Mash.

По данным издания, 79-летний Мартинс, считающийся одним из лучших исполнителей Баха в ХХ веке, годами страдал от дегенеративного заболевания — его руки болели, играть было практически невозможно. Не помогли даже 24 операции — пианист перестал играть в 1998-м, сосредоточившись на работе дирижером.

Для музыканта разработали специальные бионические перчатки, которые позволили задействовать сразу девять пальцев. В начале года он рассказал о прогрессе, теперь показал его на видео.