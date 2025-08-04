Зарубежные продюсеры заинтересовались музыкантами из Кыргызстана

Международных музыкальных продюсеров заинтересовали кыргызские группы, исполняющие традиционную музыку. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры.

По данным ведомства, в Чолпон-Ате на всемирном фестивале традиционной культуры и музыки «Рух Санат», который проходил с 1 по 3 августа на побережье озера Иссык-Куль, подвели первые итоги работы направления «Маркет» — деловой площадки, где встретились исполнители традиционной музыки и международные музыкальные продюсеры.

Среди участников были известные исполнители и группы: TURAN (Казахстан), BANI (Грузия), IPEK YOLU (Турция), ZAII ZAMAN (Египет), «ДОБУН» (Саха, Якутия, Россия). Также свое творчество презентовали кыргызские группы «КЕРБЕЗ», «УРКОР», «АКАК».

Отмечается, что «Маркет» стал местом живого общения, профессиональных шоукейсов и новых творческих знакомств. Свои выступления и презентации представили музыкальные коллективы и солисты из Египта, России, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Слушали их профессиональные продюсеры из Бельгии, Марокко, Германии, Монголии, Египта, Южной Кореи и Узбекистана.

По мнению директора Alba Kulture, эксперта по мировой музыке из Германии Биргит Эллингаус, музыканты из стран Центральной Азии имеют большой потенциал быть представленными на мировой сцене.

По словам куратора направления «Маркет» Азамата Жаманкулова, международные продюсеры заинтересовались сотрудничеством с группой «Кербез» из КР, а также с другими участниками мероприятия. Они обменялись контактами и обсудили возможное участие в музыкальных фестивалях.

«Первоначальная цель была создать площадку, где традиционные коллективы могли бы встретиться с продюсерами. В Центральной Азии таких форматов практически нет. Мы это сделали: дали артистам возможность не просто выступить, но и представить себя, рассказать о себе и своей музыке, услышать мнение экспертов», — отметил он.

Именно ради таких результатов мы все это делаем. Артисты получают шанс выйти за пределы своей страны, продюсеры находят новые имена, а традиционная музыка — второе дыхание. Азамат Жаманкулов

Презентации групп, где артисты рассказывали о составе, инструментах, истории и творческом пути.

Шоукейсы — вечерние выступления, где продюсеры могли оценить живую реакцию публики.

B2B-встречи и неформальные разговоры, во время которых уже начались обсуждения будущего возможного сотрудничества.

Справка 24.kg Фестиваль «Рух Санат» проводится при поддержке кабинета министров и объединяет три ключевых направления: «Конгресс», «Маркет» и «Конкурс». Цель этого уникального события — представить богатство мирового культурного наследия и укрепить глобальный культурный диалог.

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