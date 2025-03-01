Британские музыканты протестуют против использования своих произведений в ИИ

Британские музыканты протестуют против использования своих произведений для обучения искусственного интеллекта. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Более 1 тысячи музыкантов выпустили беззвучный альбом в знак протеста против закона, расширяющего права ИИ на доступ к музыке.

Сборник «Это то, чего мы хотим?» содержит в себе 12 треков, состоящих из белого шума и случайных звуков. Их названия складываются во фразу «Британское правительство не должно легализовать кражу музыкальных произведений в интересах ИИ-компаний».

Проморолик альбома демонстрирует пустые студии звукозаписи, музыкальные инструменты без музыкантов и оборудование без техников — все это на фоне тишины, изредка нарушаемой звуками шагов.

В создании пластинки приняли участие обладательница четырех «Грэмми» Энни Ленокс, член Зала славы рок-н-ролла Кейт Буш, а также британский певец Кэт Стивенс.

По словам Стивенса, предлагаемые изменения в законодательстве «передадут труд всей жизни музыкантов страны компаниям, занимающимся искусственным интеллектом, бесплатно».

В технологиях нет ничего плохого, если они используются должным образом на благо всех людей, а не становятся просто коммерческим средством для безнравственного обогащения определенных небольших групп или отдельных лиц, считают участники акции.

Изменения в законе об авторском праве в Великобритании позволят ИИ бесплатно использовать музыкальные композиции для машинного обучения. Для отказа от этого правообладателям необходимо будет в частном порядке подавать заявки на запрет.