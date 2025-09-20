Группу Backstreet Boys оригинально встретили в Астане

Солистам Backstreet Boys устроили в Астане незабываемую встречу: танцоры в форме стюардесс и пилота исполнили танец под популярную песню Everybody. Об этом на своей странице сообщил один из музыкантов бой-бэнда Брайан Литтрелл.

К танцам подключились уборщик и «случайные» пассажиры бизнес-терминала. Как сообщило издание Tengrinews со ссылкой на продюсера Малика Хасенова, во флешмобе участвовали 30 профессиональных танцоров.

«Добро пожаловать в Астану, Казахстан... сейчас 2.36, и я в тихом VIP-зале... Они делают это лучше, чем мы!!!» — написал Брайан Литтрелл.

Группа Backstreet Boys выступила 19 сентября на центральном стадионе Алматы, а 21 сентября даст концерт на Astana Astana. Это второе крупное выступление зарубежных артистов в стране после приезда Дженнифер Лопез.