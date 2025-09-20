18:55
Общество

Группу Backstreet Boys оригинально встретили в Астане

Солистам Backstreet Boys устроили в Астане незабываемую встречу: танцоры в форме стюардесс и пилота исполнили танец под популярную песню Everybody. Об этом на своей странице сообщил один из музыкантов бой-бэнда Брайан Литтрелл.

К танцам подключились уборщик и «случайные» пассажиры бизнес-терминала. Как сообщило издание Tengrinews со ссылкой на продюсера Малика Хасенова, во флешмобе участвовали 30 профессиональных танцоров.

«Добро пожаловать в Астану, Казахстан... сейчас 2.36, и я в тихом VIP-зале... Они делают это лучше, чем мы!!!» — написал Брайан Литтрелл.

Группа Backstreet Boys выступила 19 сентября на центральном стадионе Алматы, а 21 сентября даст концерт на Astana Astana. Это второе крупное выступление зарубежных артистов в стране после приезда Дженнифер Лопез.

Справка 24.kg

Backstreet Boys — американская вокальная группа, сформированная в Орландо, Флорида, в 1993 году. Они стали одними из самых успешных поп-групп 1990-х и 2000-х годов, выпустив такие хиты, как I Want It That Way, Everybody (Backstreet’s Back) и As Long As You Love Me. Группа продолжает активно выступать и записывать музыку, включая недавние релизы, такие как альбом DNA (2019) и ремастеринг Millennium 2.0 (2025).
