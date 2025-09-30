21:59
Происшествия

В США прокуроры просят приговорить Пи Дидди более чем к 11 годам тюрьмы

В США федеральные прокуроры просят приговорить рэпера и музыкального продюсера Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс) как минимум к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы по обвинению в перевозке людей для занятия проституцией. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, считает прокуратура, Пи Дидди следует назначить крупный денежный штраф.

Защита рэпера в свою очередь просит назначить ему не более 14 месяцев лишения свободы, что с большой вероятностью позволит Пи Дидди выйти на свободу уже в конце 2025 года, а возможно, и сразу же после вынесения приговора, если защите удастся воспользоваться возможностью сократить реальный срок заключения.

Приговор музыкальному продюсеру планируют вынести 3 октября.

Пи Дидди заключен под стражу осенью 2024-го и с тех пор остается под арестом. В начале июля коллегия присяжных в Нью-Йорке вынесла вердикт, оправдав его по наиболее тяжелым обвинениям в секс-торговле и участии в преступном сообществе.

55-летний Шон Комбс, работавший под псевдонимами Puff Daddy, P.Diddy, Diddy, — один из главных рэп-исполнителей и продюсеров уже несколько десятилетий.

Он обвинялся по нескольким статьям, самая суровая из них — о рэкете, что предусматривает наказание вплоть до смертной казни. Понятие «рэкет» американское законодательство трактует как «создание преступного предприятия» — формулировка появилась, чтобы бороться с мафией и организованной преступностью. Лояльные Комбсу сотрудники, утверждает прокуратура, помогали ему доставать наркотики, которыми он опаивал своих жертв, а также помогали скрывать то, что происходило на его вечеринках.
