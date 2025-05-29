В Бишкеке продолжается VIII Всемирный фестиваль «Эпосы народов мира». Сегодня, 29 мая, в 20.00 на площади имени Т. Усубалиева состоится вечерний концерт с участием сказителей и фольклорных исполнителей.
Одним из главных гостей мероприятия станет эквадорский музыкант Лео Рохас — мастер игры на пан-флейте, известный по всему миру своим уникальным стилем. Он специально прибыл в Бишкек, чтобы выступить перед кыргызстанцами и поделиться магией своей музыки.
Финальный гала-концерт фестиваля пройдет 30 мая в 20.00 и станет кульминацией масштабного культурного события, объединившего представителей разных народов и эпических традиций.
Организаторы приглашают всех желающих насладиться атмосферой фестиваля и чарующим звучанием флейты Лео Рохаса.
Лео Рохас родился 18 октября 1984 года в городе Отавало, Эквадор. В 2000 году он переехал в Испанию, а ныне проживает в Берлине (Германия), находясь там по туристической визе.