18:27
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

В Бишкеке выступит Лео Рохас — звезда мировой фольклорной сцены

Фото из интернета. Лео Рохас.

В Бишкеке продолжается VIII Всемирный фестиваль «Эпосы народов мира». Сегодня, 29 мая, в 20.00 на площади имени Т. Усубалиева состоится вечерний концерт с участием сказителей и фольклорных исполнителей.

Одним из главных гостей мероприятия станет эквадорский музыкант Лео Рохас — мастер игры на пан-флейте, известный по всему миру своим уникальным стилем. Он специально прибыл в Бишкек, чтобы выступить перед кыргызстанцами и поделиться магией своей музыки.

Финальный гала-концерт фестиваля пройдет 30 мая в 20.00 и станет кульминацией масштабного культурного события, объединившего представителей разных народов и эпических традиций.

Организаторы приглашают всех желающих насладиться атмосферой фестиваля и чарующим звучанием флейты Лео Рохаса.

Лео Рохас родился 18 октября 1984 года в городе Отавало, Эквадор. В 2000 году он переехал в Испанию, а ныне проживает в Берлине (Германия), находясь там по туристической визе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330885/
просмотров: 84
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке проходит фестиваль «Эпосы народов мира»
Британские музыканты протестуют против использования своих произведений в ИИ
Департамент кинематографии Кыргызстана хочет снять фильм по эпосу «Эр Төштүк»
Стриминговый сервис «VK Музыка» назвал альбом группы из Кыргызстана лучшим
Кыргызским музыкантам нужны новый зал и хорошие инструменты — Даниэль Лозакович
Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире
Малый кыргызский эпос «Эр-Тоштук» перевели на украинский язык
Комузиста Бектемира Толон уулу допросили как свидетеля
В ГУВД сообщили, почему Бектемира Толон уулу доставили в милицию
Президентский камерный оркестр «Манас» продолжает работу в штатном режиме
Популярные новости
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Среди трудовых мигрантов лучшее знание русского языка демонстрируют кыргызстанцы Среди трудовых мигрантов лучшее знание русского языка демонстрируют кыргызстанцы
Прием в&nbsp;школу. ГКНБ Кыргызстана начал доследственную проверку Прием в школу. ГКНБ Кыргызстана начал доследственную проверку
В&nbsp;Кыргызстане электросамокаты и&nbsp;мопеды обяжут регистрировать и&nbsp;получать права В Кыргызстане электросамокаты и мопеды обяжут регистрировать и получать права
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; подарил детям праздник в&nbsp;честь своего 29-летия «Элдик Банк» подарил детям праздник в честь своего 29-летия
Bakai Bank представляет карту рассрочки &laquo;Тумар&raquo;. Бери сейчас&nbsp;&mdash; плати потом Bakai Bank представляет карту рассрочки «Тумар». Бери сейчас — плати потом
День защиты детей с&nbsp;MBANK Junior: поддержка чемпионов Кыргызстана День защиты детей с MBANK Junior: поддержка чемпионов Кыргызстана
Все вместе с&nbsp;MEGA: тариф для тех, кто ценит близких Все вместе с MEGA: тариф для тех, кто ценит близких
29 мая, четверг
18:21
В Бишкеке выступит Лео Рохас — звезда мировой фольклорной сцены В Бишкеке выступит Лео Рохас — звезда мировой фольклорн...
18:15
Санитарные дни на рынках Бишкека сократят до двух раз в месяц
18:03
В Кара-Куле выявили факт незаконной регистрации автомобилей. Есть задержанный
17:47
На баланс государства вернули дом быта в селе Араван
17:42
Масштабный ребрендинг. Компания Apple выпустит iOS 26 вместо iOS 19