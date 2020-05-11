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Техноблог

Определен самый продаваемый в мире с начала 2020 года смартфон

Фото digitaltrends. iPhone 11

Аналитическая компания Canalys назвала самые продаваемые в мире смартфоны в первом квартале 2020 года. Первое место в рейтинге занял iPhone 11 — их купили более 18 миллионов штук за три месяца, сообщил портал RG Digital.

На втором месте оказался бюджетный смартфон Redmi Note 8/8T, который стоит почти в пять раз дешевле лидера.

Третье место, по данным Canalys, занял Samsung Galaxy A51 — аппарат среднего уровня с емкой батареей на 4000 мАч и квадрокамерой, представленный в декабре 2019 года и быстро вошедший в список бестселлеров.

В пятерку лучших также вошли бюджетники Samsung Galaxy A10s и Redmi Note 8 Pro.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/152453/
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