Два законопроекта о ТСЖ вызвали бурные обсуждения. В чем суть вопроса

Сегодня в Жогорку Кенеше рассматривались и долго обсуждались два законопроекта о ТСЖ. Первый инициирован Министерством юстиции и направлен на регулирование процесса создания товариществ. Второй — инициатива Дастана Бекешева, он нацелен на цифровизацию и прозрачность управления, а также предусматривает повышение штрафов.

Что хочет изменить Минюст?

Главным нововведением Минюста станет обязательное участие нотариуса при создании ТСЖ и проведении очных собраний. Он будет проверять документы на недвижимость и подтверждать подлинность подписей реальных владельцев, чтобы исключить появление «липовых» товариществ, созданных без ведома жильцов.

Фото . Кадр из прямого эфира. Кубан Казаков, замминистра юстиции

В домах, где есть магазины, аптеки или офисы, запретят проводить голосование заочно через обход квартир. Все решения должны приниматься только на очных встречах, чтобы обычные жители и владельцы коммерческих площадей могли договариваться открыто и на равных условиях.

Читайте по теме Законопроект о реформе ТСЖ вынесен на рассмотрение Жогорку Кенеша

Каждое ТСЖ обяжут вести официальный реестр членов, что исключит манипуляции со списками голосующих. Кроме того, срок полномочий правления увеличится до трех лет, а ограничение на количество сроков для руководителей отменят, что позволит опытным управленцам дольше и стабильнее заниматься делами дома.

Минюст признает, что услуги нотариуса — это дополнительные расходы для жителей, однако считает их оправданными.

«Проверка подписей и прав собственности через государственные реестры должна резко снизить количество судов между соседями и конфликтов с управляющими компаниями, так как каждое решение собрания получит высокую юридическую силу, которую сложно оспорить», — отмечают в Минюсте.

Что предлагает Дастан Бекешев?

Нардеп предлагает автоматически включать всех владельцев квартир в состав ТСЖ в момент покупки жилья. Это наделит каждого правом голоса и устранит проблему «пассивных собственников», которые обязаны платить взносы, но официально в товариществе не числятся.

Читайте по теме ТСЖ в Кыргызстане обяжут к прозрачности. Счета откроют, штрафы вырастут

Законопроект легализует голосование через мобильные приложения и уведомления через мессенджеры. Срок оповещения о собрании сократится с 30 до 3 рабочих дней, что позволит жильцам оперативно принимать решения по срочному ремонту или аварийным ситуациям.

Банковские счета ТСЖ станут прозрачными, а коммерческая тайна на них будет отменена — любой собственник сможет проверить движение средств. Все платежи станут безналичными, а при сокрытии финансовых отчетов жильцы получат право законно приостанавливать выплату взносов.

За самовольный захват чердаков, подвалов или придомовой территории штрафы для граждан вырастут в 20 раз — до 20 тысяч сомов. Такое же наказание грозит председателям ТСЖ за непрозрачное управление или отказ в предоставлении документации владельцам квартир.

Фото . Кадр из прямого эфира. Дастан Бекешев

Для домов, оставшихся без присмотра, вводится механизм принудительного назначения управляющей компании со стороны мэрии. Кроме того, собственников обяжут официально предоставлять данные о своих арендаторах, чтобы усилить контроль и порядок в жилищном фонде.

Депутаты усомнились в необходимости новых поправок

Обсуждение законопроектов вызвало волну критики со стороны парламентариев. Основные претензии коснулись излишней бюрократии, финансовой непрозрачности и неэффективности ТСЖ как института.

Депутат Исаманали Жороев выразил сомнение в самой необходимости ТСЖ. Он привел в пример старые «советские» дома, где чистота и порядок поддерживаются обычными домкомами за минимальные взносы (по 100-200 сомов). По его словам, после создания ТСЖ руководители часто назначают себе огромные зарплаты, а мэрия никак не контролирует их финансы. Депутат призвал муниципалитет взять под жесткий контроль денежные потоки товариществ.

Читайте по теме Депутат предлагает разрешить ТСЖ размещать LED-экраны на фасадах домов

Депутат Улан Сариев напомнил, что главной целью закона о ТСЖ была «разгрузка» бюджета, чтобы жители сами содержали свои дома. Однако сейчас мэрия и Минстрой ограничивают ТСЖ в заработке, запрещая использовать придомовые участки (ПЗУ) под легкие конструкции (павильоны и так далее).

«Откуда им брать деньги на ремонт крыш и подвалов, если вы лишаете их возможности зарабатывать на аренде своей земли?» — обратился он к представителям мэрии и кабмина.

Депутат Камила Талиева назвала законопроект «сырым» и отметила, что предложенные нормы не решат бесконечные конфликты среди жильцов.

С ней согласилась Гуля Кожокулова, подчеркнув, что многие вопросы можно было решить подзаконными актами, не усложняя жизнь граждан новыми законами.

«Мэрия существует сама по себе, ТСЖ — сами по себе. Контакта нет, контроля за высокими ставками взносов нет. И что решит нотариус? Люди два года не выдерживают в кресле председателя из-за скандалов, а вы увеличиваете срок до трех лет», — возмутилась Гуля Кожокулова.

Она также раскритиковала идею создания реестра собственников и обязательное присутствие представителей власти на собраниях. По ее мнению, это не упрощение, а создание «полной бюрократии». Вместо либерализации и самостоятельности ТСЖ законопроект навязывает жильцам сложные процедуры, заставляя их по каждому поводу обращаться к нотариусам или чиновникам.

Обсуждение проекта Дастана Бекешева также вызвало вопросы. Депутат Дастан Джумабеков выступил против штрафов за непредоставление данных об арендаторах.

По его мнению, требование сообщать председателю ТСЖ, кому сдается квартира, нарушает права человека и конфиденциальность частной жизни.

Однако Дастан Бекешев возразил. По его словам, информация нужна для элементарного порядка. При жалобах на шум в «суточных» квартирах ни милиция, ни домком часто не знают, кому предъявлять претензии, поэтому минимальные данные об арендаторе необходимы для оперативной связи.

Спикер парламента Марлен Маматалиев резюмировал, что многие из озвученных норм можно было бы внедрить точечно — через постановления для крупных и малых городов отдельно, не ломая общую структуру закона.

Несмотря на массу замечаний и признание документов противоречивыми, депутаты решили не отклонять инициативы. В итоге оба законопроекта были приняты в первом чтении.

В Бишкеке насчитывается 3 тысячи 540 многоквартирных домов, из которых 714 официально считаются «бесхозными» — в них нет ни ТСЖ, ни управляющих компаний.